Avanza programa 'Aquí Vamos Gratis' con 35 camiones en camino a Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– El programa de transporte "Aquí Vamos Gratis" avanza a paso firme. El alcalde Javier Díaz dio a conocer que los 35 camiones de cama baja que brindarán el nuevo servicio de transporte público gratuito ya están en camino a la ciudad y se espera que arriben en los próximos días.

El edil explicó que antes de entrar en operaciones será necesario concluir la capacitación de los choferes y realizar pruebas piloto en las rutas troncales, con miras a iniciar el servicio el próximo 1 de octubre.

"Tenemos que lograr que la gente vuelva a considerar al transporte público como una opción real de movilidad en Saltillo. Estas rutas troncales totalmente gratuitas son el primer paso de un gran proyecto que seguiremos impulsando en lo que resta de la administración", subrayó Díaz.

Durante el fin de semana, usuarios en redes sociales compartieron fotografías y videos donde se observan unidades con la señalética de "Aquí Vamos Gratis" circulando en carreteras de Jalisco rumbo a Coahuila. Las imágenes confirmaron el diseño adelantado por el municipio desde marzo pasado.

"Yo me imagino que ya en los próximos días estarán llegando a Saltillo, porque hay que entrarle también al tema de la capacitación de los choferes y tenerlos listos", agregó el alcalde.

Díaz informó que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva: hasta el momento se registran más de 35 mil personas para obtener la tarjeta de acceso, tanto en tarifa general como preferencial. A la par, ya se han entregado miles de credenciales en los módulos habilitados en distintos puntos de la ciudad.

Con este esquema, el municipio busca garantizar orden en el acceso y promover la utilización de este nuevo sistema de transporte público gratuito.