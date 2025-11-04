Contactanos

Alcalde Javier Díaz González premia Concurso de Altares de Muerto 2025 en Saltillo

El Alcalde Javier Díaz González y Luly López Naranjo lideran la premiación del Concurso de Altares de Muerto 2025 en Saltillo, destacando el trabajo en equipo y la tradición.

Redaccion La Voz
Por Redaccion La Voz - 04 noviembre, 2025 - 07:45 p.m.
Alcalde Javier Díaz González premia Concurso de Altares de Muerto 2025 en Saltillo
El alcalde Javier Díaz González reconoció el talento y la creatividad del personal municipal en la elaboración de altares.

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la premiación del Concurso de Altares de Muerto 2025 “Por Amor a Nuestras Tradiciones” que se realizó entre las diferentes dependencias del Gobierno Municipal.

Díaz González reconoció el esfuerzo y la dedicación que pusieron las y los trabajadores de las áreas municipales en el armado de los altares, que fueron dedicados a personajes famosos, así como a familiares y amigos.

“Quiero reconocer el trabajo que hacen todos los días, el cual contribuye a que Saltillo sea una mejor ciudad; y en esta ocasión el esfuerzo que hicieron los altares de muerto, actividades que fortalece esta tradición y el trabajo en equipo entre ustedes”, comentó el Alcalde.

El primer lugar del concurso lo obtuvo la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana; el segundo lugar, el Biblioparque Sur; y el tercer lugar, el Instituto Municipal de las Mujeres.

El jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, compartió que fueron 17 altares los que se montaron y que, además, pudieron ser apreciados por las y los ciudadanos que acudieron a las dependencias municipales a realizar algún trámite.

“Me sumo al reconocimiento que hace el alcalde Javier Díaz es un ejemplo de creatividad, trabajo en equipo y preservación de nuestras tradiciones”, comentó Moreno Aguirre.

Representantes del jurado dieron a conocer que los aspectos que se evaluaron fueron: creatividad, composición y armonía visual, originalidad, uso de elementos tradicionales, trabajo en equipo y exposición oral.

En la premiación también estuvo la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; así como los integrantes del jurado.

Alcalde Javier Díaz González premia Concurso de Altares de Muerto 2025 en Saltillo
El jurado evaluó creatividad, originalidad, trabajo en equipo y uso de elementos tradicionales.
Alcalde Javier Díaz González premia Concurso de Altares de Muerto 2025 en Saltillo
El Gobierno Municipal promueve la preservación de las tradiciones y la unión entre las y los trabajadores.

