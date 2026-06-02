Volcadura de tractocamión provoca movilización en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- La volcadura de un tractocamión registrada la mañana de este martes en una carretera federal con dirección a Saltillo provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, luego de que automovilistas reportaran el incidente.

El percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas en el kilómetro 270 de la vía federal que conecta a Concepción del Oro, Zacatecas, con territorio coahuilense y el estado de Nuevo León. Tras recibir el aviso, elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero acudieron al sitio para brindar atención.

A su llegada, los rescatistas localizaron la unidad de carga volcada a un costado de la carretera y entrevistaron al operador, quien logró salir por sus propios medios. Personal de atención prehospitalaria le realizó una valoración médica y determinó que únicamente presentaba contusiones y lesiones menores. Debido a que su estado de salud no representaba riesgo alguno, el conductor decidió permanecer en el lugar y no fue necesario su traslado a un centro médico.

Posteriormente, efectivos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron las labores para retirar el vehículo siniestrado. Para ello se solicitó el apoyo de grúas especializadas que trasladaron la unidad a un corralón mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Asimismo, se informó que la empresa propietaria del camión asumirá la responsabilidad por los daños ocasionados a la carpeta asfáltica durante el accidente.