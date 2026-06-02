Vuelos entre Saltillo y Guadalajara aún sin fecha de inicio

Saltillo, Coahuila.- Aunque anteriormente se anunció que durante junio comenzaría a operar una nueva ruta aérea entre Saltillo y Guadalajara desde el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, hasta el momento no existe una fecha concreta para el arranque de los vuelos.

La conexión aérea fue presentada como una alternativa para fortalecer la movilidad entre ambas ciudades y facilitar los viajes de negocios, turismo y actividades comerciales. Sin embargo, a pocos días de iniciado el mes, las autoridades y la aerolínea involucrada no han confirmado cuándo iniciará formalmente el servicio.

La expectativa entre empresarios, viajeros frecuentes y usuarios del aeropuerto se mantiene, ya que esta ruta representaría una nueva opción de conectividad para la región Sureste de Coahuila.

Se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre la fecha de inicio de operaciones, horarios y frecuencia de los vuelos.