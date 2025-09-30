Conferencia '¿Qué te tiene que pasar?' destaca liderazgo de Bernardo FeTa

SALTILLO, COAHUILA.- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y gracias a la iniciativa del DIF Saltillo con el apoyo de Grip Group, se llevó a cabo en Saltillo la conferencia "¿Qué te tiene que pasar?" con Bernardo FeTa.

El alcalde Javier Díaz González asistió como invitado especial y reconoció la resiliencia, empatía y liderazgo social de Bernardo FeTa, que a través de iniciativas como Sale Vale, Yolki y Más Persona que Personaje, ha demostrado que es posible transformar la adversidad en inspiración y servicio a los demás.

"En Saltillo, compartimos esa visión, creemos que la salud mental es un derecho y una prioridad. La presencia de Bernardo hoy nos inspira a seguir construyendo una ciudad más humana, empática y solidaria", dijo en compañía de su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Bernardo Fernández Tanus, más conocido como Bernardo FeTa, compartió su historia de vida, las dificultades que se le han presentado y cómo ha podido salir adelante.

Expuso ante las y los presentes como a finales de 2021 fue internado en un Centro de Readaptación Social donde tuvo depresión e ideas suicidas, y como logró salir adelante.

Durante este periodo de su vida logró ser socio fundador de Yolki, negocio de bolsas artesanales hechas por internos.

Bernardo FeTa es además socio fundador de la cadena de tiendas de autoservicio Sale Vale. CEO Fundador de RedMind y ahora Minders (agencia de Publicidad y MKT Digital 360º), conferencista y ponente Internacional.

Javier Díaz González y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, entregaron un reconocimiento al conferencista Bernardo FeTa, así como a Jesús García Martínez, director general de Grip Group.

Durante el evento se contó con la presencia además de Nayeli Mery González, directora del Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila; y Roberto Cárdenas Zavala, director del DIF Saltillo.