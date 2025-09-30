Irregularidad en Parque Industrial Pideco de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Luego de que derribar una cerca de 10 metros de banqueta sin contar con el permiso correspondiente de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, la empresa MAHLE Componentes de Motor de México, en el Parque Industrial Pideco de Ramos Arizpe, fue sancionada.

La intervención no autorizada obligó a colocar un cerco metálico que ahora obliga a peatones y trabajadores de distintas compañías del parque a caminar directamente sobre la vialidad, donde circulan tráileres y vehículos pesados, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

De acuerdo con las autoridades municipales, fueron empleados de la propia empresa quienes reportaron la situación ante el área de Atención Ciudadana.

Tras la denuncia, inspectores acudieron al sitio y confirmaron la irregularidad, por lo que se prevé la colocación de sellos de clausura y el inicio de un procedimiento administrativo encabezado por el director de Desarrollo Urbano, David Valdés. Unaobra se localiza en la intersección del bulevar del Parque Industrial y la avenida Las Torres.

Cabe destacar que en este y otros parques industriales de la zona, la escasez de banquetas ya representa un problema de seguridad para los trabajadores, quienes diariamente se ven obligados a transitar por las calles en medio del tráfico pesado.