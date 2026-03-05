Conflicto en Medio Oriente podría afectar abasto de combustibles en industria local de Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región Sureste, Alfredo López Villarreal, advirtió que el conflicto que se desarrolla en Medio Oriente podría generar afectaciones en el abasto de combustibles y presiones en los costos energéticos que impactarían directamente a la industria local.

El dirigente empresarial explicó que este tipo de tensiones internacionales suele tener efectos inmediatos en el mercado global del petróleo, debido a que países de esa región, particularmente Irán, son actores clave dentro de la producción y distribución de hidrocarburos a nivel mundial.

Indicó que, aunque México mantiene un intercambio comercial relativamente bajo con las naciones de Medio Oriente, los efectos indirectos de un conflicto armado en esa zona suelen reflejarse en el comportamiento de los precios del crudo y en la cadena de suministro de combustibles.

"Esperemos que la guerra sea rápida; se habla de un periodo de cuatro a seis semanas. Ojalá que el conflicto no siga escalando ni tenga mayores consecuencias a nivel mundial", expresó López Villarreal.

El líder de Coparmex señaló que, aun cuando el impacto directo en el comercio bilateral sea limitado, el incremento en los precios del petróleo y de las gasolinas es prácticamente inevitable en escenarios de inestabilidad internacional, lo que termina repercutiendo en distintos sectores productivos.

¿Cómo afectará el conflicto en Medio Oriente a la industria local?

En ese sentido, explicó que cualquier variación en los costos energéticos representa un reto adicional para la industria de la región Sureste de Coahuila, donde operan numerosas empresas manufactureras y de exportación que dependen del suministro constante de combustibles para sus procesos productivos y logísticos.

López Villarreal mencionó que las empresas deberán mantenerse atentas a la evolución del conflicto, ya que el encarecimiento del petróleo puede traducirse en aumentos en el transporte, la generación de energía y otros insumos vinculados a la actividad industrial.

Asimismo, consideró que las fluctuaciones en el mercado energético internacional también podrían repercutir en las exportaciones de crudo mexicano, al modificarse los precios de referencia y la dinámica de oferta y demanda en los mercados globales.

Consecuencias del conflicto en el mercado energético

El dirigente empresarial subrayó que, ante escenarios de incertidumbre internacional, es fundamental que las empresas fortalezcan sus estrategias de planeación y administración de recursos para enfrentar posibles ajustes en los costos de operación.

Finalmente, reiteró que el sector productivo espera que el conflicto en Medio Oriente pueda resolverse en el menor tiempo posible, con el fin de evitar una escalada que genere mayores afectaciones en la economía mundial y, en consecuencia, en la actividad industrial del país y de la región.