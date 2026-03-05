Proyecto del Tren Saltillo–Nuevo Laredo Plantea Retos en Movilidad Urbana

SALTILLO, COAHUILA.- El proyecto del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo plantea retos de movilidad urbana en la capital coahuilense, particularmente en los cruces vehiculares que deberán habilitarse una vez que la vía ferroviaria opere de forma confinada.

El director de Obras Públicas de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, explicó que uno de los principales puntos de atención es evitar que la infraestructura ferroviaria genere problemas en los accesos y la circulación de automóviles.

"Sabemos que el tren va confinado y no queremos que vaya a causar una problemática con los accesos", comentó el funcionario, al señalar que mientras los cruces peatonales pueden resolverse con relativa facilidad, los cruces vehiculares representan un desafío mayor en términos de planeación y obra.

Necesidad de pasos vehiculares en Saltillo

De acuerdo con Nerio Maltos, en el municipio se estima la necesidad de al menos cuatro pasos vehiculares para mantener la conectividad entre distintos sectores de la ciudad. Uno de los más relevantes se ubicaría en el cruce de los bulevares Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles, donde existe espacio suficiente para construir un paso superior o incluso un paso inferior.

También se identifican cruces potenciales en vialidades como Valdés Sánchez y en la zona del Francisco I. Madero, aunque en los sectores más al sur de la ciudad la concentración de viviendas podría complicar la construcción de nuevas soluciones viales debido a posibles afectaciones a propiedades.

El funcionario mencionó que el paso vehicular ubicado en el periférico y Vito Alessio Robles ya fue evaluado y no representaría inconvenientes para el desarrollo del proyecto ferroviario.

Avances del proyecto ferroviario

No obstante, indicó que el municipio aún no cuenta con el proyecto ejecutivo completo del tren, por lo que se desconoce cuáles cruces vehiculares han sido ya autorizados dentro del plan federal.

"Nosotros no hemos visto el proyecto completo. Tal vez la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado tenga algunos avances, pero a nosotros no nos lo han presentado", señaló.

Respecto al avance de las obras, el director de Obras Públicas mencionó que no se tiene confirmación oficial sobre el inicio formal de trabajos en la zona de Derramadero, donde se ha mencionado que podrían comenzar algunas intervenciones relacionadas con el tren.