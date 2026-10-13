Fundación del Empresariado Coahuilense organiza congreso de filantropía en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Con la intención de impulsar la colaboración entre organizaciones civiles, empresas, instituciones educativas y autoridades, la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) y la Fundación Merced Coahuila organizarán el primer Congreso de Filantropía Estratégica e Impacto Social "Somos Conexión 2026", programado para el próximo 29 de octubre en Saltillo.

La jornada tendrá como sede el auditorio Javier Cabello Siller de la Universidad La Salle y se espera la asistencia de más de 100 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de las regiones Carbonífera, Norte, Laguna y Sureste del estado.

Los organizadores plantean que este espacio permita intercambiar experiencias, establecer alianzas y fortalecer las capacidades de las asociaciones para desarrollar iniciativas con resultados duraderos en las comunidades. También busca acercar a las organizaciones con posibles inversionistas sociales interesados en respaldar proyectos de beneficio colectivo.

El programa incluye conferencias magistrales impartidas por especialistas en filantropía, estrategia e innovación social, entre ellos Pilar Parás, expresidenta del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI); Raymundo Tamayo, consultor internacional en estrategia e inteligencia artificial, y Juan del Cerro, fundador de Disruptivo.tv y Socialab México.

Además, representantes de organizaciones coahuilenses participarán en un panel para compartir experiencias y prácticas exitosas. La agenda contempla actividades de vinculación y mesas de networking orientadas a facilitar el contacto entre asociaciones e inversionistas que busquen apoyar distintas causas sociales.

Uno de los ejercicios principales será la macro mesa de trabajo "Conectando Esfuerzos", diseñada para desarrollar 16 preproyectos comunitarios integrales enfocados en atender necesidades prioritarias de Coahuila.

El congreso también incluirá la dinámica "Dino Tank", dirigida a organizaciones de la categoría Semilla. En esta actividad, las asociaciones expondrán sus propuestas ante un comité dictaminador y competirán por financiamiento para poner en marcha sus iniciativas.

Los apoyos económicos previstos serán de 90 mil pesos para el primer lugar, cantidad equivalente al 100 por ciento del costo total del proyecto; 81 mil pesos para el segundo, que representan el 90 por ciento, y 72 mil pesos para el tercero, equivalentes al 72 por ciento de su presupuesto, además de un reconocimiento.

Las fundaciones convocantes invitaron a las asociaciones dedicadas al desarrollo social en la entidad a participar en este encuentro, con la expectativa de ampliar las redes de cooperación y fortalecer los resultados de sus proyectos.

Para asistir, las organizaciones deberán completar su registro previo en el portal fecoahuila.wixstudio.com/congreso, donde tendrán que proporcionar el nombre de la institución, los datos de su representante y el área en la que desarrollan su labor social.

Quienes requieran información adicional sobre la inscripción podrán comunicarse mediante WhatsApp al número 844 300 49 39.