Alcalde de Saltillo y DIF impulsan la inclusión de personas con discapacidad

SALTILLO, COAHUILA.- Al encabezar la segunda sesión ordinaria del Consejo Ciudadano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Municipio de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, afirmaron que se trabaja de la mano con los organismos de la sociedad civil y el Gobierno del Estado para mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

"El de la inclusión es un tema prioritario en esta administración, por eso, con el apoyo de los diferentes actores sociales buscamos acciones y programas que sean de rápido impacto y así brindar oportunidades de desarrollo para toda la población de Saltillo", afirmó el Alcalde.

Díaz González aseguró que el Gobierno Municipal y el DIF Saltillo seguirán trabajando con los otros órdenes de gobierno, la iniciativa privada y las organizaciones de la sociedad civil con pasión, entrega y voluntad en pro de la inclusión.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, agradeció el trabajo que ha realizado el personal del organismo, además del apoyo brindado de quienes integran este Consejo Ciudadano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

"Las puertas del DIF están abiertas para trabajar, colaborar y beneficiar a quienes más lo necesitan, gracias por el apoyo que nos han brindado hasta el momento", declaró López Naranjo.

Durante la segunda sesión del consejo se brindó un informe acerca de las actividades que se han realizado en lo que va de la administración municipal encaminadas a promover la inclusión de las personas con alguna discapacidad.

Se mencionaron diversos talleres y cursos de sensibilización en escuelas y empresas, en el Centro de Reclutamiento Municipal se estableció un espacio para recibir solicitudes de empleo de personas con discapacidad, se dio seguimiento a las cirugías de implantes cocleares y se continuó con este programa.

Se hizo una visita al CRIT Coahuila para fortalecer los lazos de colaboración, se participó en la Primera Feria Estatal del Empleo; además, durante los primeros meses del año se hizo una renovación y actualización de los padrones de beneficiarios de los programas económicos y alimenticios.

Asimismo, hubo presencia en la Ruta Recreativa para ofrecer la actividad de Lotería de Lenguaje de Señas Mexicanas, en febrero se inició el programa "Ponte las Pilas", y en marzo se encendió implante coclear a tres niños.

En mayo, el equipo de básquetbol Transfomers, integrado por personas con discapacidad motriz, ofrecieron una plática y acercamiento de sensibilización en la preparatoria Mariano Narváez.

Se han entregado 133 aparatos ortopédicos y 43 donaciones en especie, en beneficio de personas del área urbana y rural, estás son solamente algunas de las actividades que se dieron a conocer en el informe.

La síndica María del Mar Arroyo Peart y el regidor Juan Carlos Villarreal Garza, reconocieron el trabajo y felicitaron a las personas e instituciones que se han involucrado en estas tareas descritas en el informe.

Finalmente, integrantes del Consejo Ciudadano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se sumaron al reconocimiento y aprovecharon para hacer una serie de propuestas a fin de llegar a más beneficiarios.