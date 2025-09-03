Transporte público en Saltillo se renueva con sistema de pago electrónico

SALTILLO, COAHUILA.- El diputado local Alberto Hurtado expresó su confianza en el nuevo programa de transporte público que arrancará en Saltillo el próximo mes de octubre.

Tras reunirse con el director del Transporte Municipal, Víctor de la Rosa, el legislador destacó que el proyecto representa un avance significativo en la modernización del servicio y en la mejora de la movilidad para los ciudadanos.

Durante el encuentro, Hurtado fue informado sobre los detalles de la implementación del sistema, que contempla un cambio importante en la forma de pago del pasaje.

"Lo que está buscando el ayuntamiento es que se credencialice la mayoría de personas que ocupan el servicio público para que los concesionarios actuales entren en esta dinámica de cobrar de manera electrónica", explicó el diputado.

El nuevo modelo eliminará el manejo de efectivo por parte de los choferes, una medida que busca transparentar la recaudación y garantizar que los ingresos lleguen directamente a los concesionarios.

"Con este sistema, la dirección de transporte va a tener un récord de cuántos ingresos entran en todas las rutas, lo que permitirá que el concesionario tenga más ingresos y ya no haya pretextos para no invertir en las unidades o para no solicitar créditos para nuevas unidades", puntualizó.

El legislador afirmó que la falta de transparencia en la recaudación ha sido uno de los principales obstáculos para modernizar el servicio, ya que actualmente los concesionarios alegan pérdidas por presuntas irregularidades en el manejo del dinero en efectivo.

"Ahora, con este esquema, se elimina ese problema", sostuvo Hurtado.

Además del cobro electrónico, el plan contempla una reestructuración de rutas con el objetivo de hacer más eficiente el servicio. "La Autoridad Municipal quiere fortalecer los trayectos de sur a norte, norte a sur, oriente a poniente y viceversa, para que estas rutas funcionen como una válvula de escape para las que ya están saturadas", indicó el diputado.

Hurtado reconoció que la implementación del sistema será gradual y llevará tiempo consolidarlo, pero aseguró que los resultados serán positivos.

"Insisto, va a llevar tiempo, pero al final del día, si esto funciona, se va a lograr un equilibrio entre el servicio actual y el que pretende ofrecer la Autoridad Municipal", expresó.