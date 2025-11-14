Coahuila: se abre convocatoria para nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana

SALTILLO, COAH.- La Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila anunció la apertura de la convocatoria para elegir a un nuevo integrante del órgano ciudadano, luego de que el pasado 5 de noviembre se generó una vacante.

Carlos Alberto Arredondo, Coordinador de la Comisión de Selección, informó que este proceso se realizará atendiendo las reglas establecidas y el orden de designación vigente, por lo que la vacante deberá ser ocupada exclusivamente por una persona del género masculino.

"Retomamos este procedimiento conforme a los lineamientos del sistema. Corresponde designar a un hombre, y por eso la convocatoria de este año es exclusiva para integrantes del género masculino", explicó.

¿Cuáles son los plazos de la convocatoria?

La convocatoria permanecerá abierta desde hoy y hasta el 19 de diciembre. Las personas interesadas podrán registrarse de manera electrónica y serán contactadas por la misma vía en caso de requerirse información adicional.

Arredondo destacó que todos los detalles y requisitos pueden consultarse en el portal de la Comisión de Selección.

Entre los criterios principales se encuentran haber desarrollado, por al menos cinco años, actividades académicas, de investigación, servicio público, activismo social, defensa de derechos humanos, o tareas directamente relacionadas con la rendición de cuentas, fiscalización o combate a la corrupción.

"No se exige una profesión específica, pero sí es fundamental que las personas puedan demostrar experiencia sólida en los temas que aborda la convocatoria", puntualizó.

¿Qué requisitos adicionales se deben cumplir?

El coordinador recordó que el cargo forma parte de un órgano colegiado con responsabilidades legales y un mandato claro orientado a fortalecer los esfuerzos contra la corrupción en Coahuila.

Además de invitar a quienes consideren cumplir con el perfil, Arredondo hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en este proceso: "Convocamos a quienes tengan los méritos y el talento a sumarse a este esfuerzo".

Entre los requisitos adicionales, subrayó que los aspirantes no deben haber sido candidatos a cargos de elección popular ni pertenecer a algún partido político durante los últimos cuatro años, con el fin de garantizar la independencia del órgano.

La Comisión de Selección continuará recibiendo documentación y evaluando perfiles durante las próximas semanas, hasta concluir con la designación del nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana.