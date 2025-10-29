Más de 115 familias de Saltillo beneficiadas con el programa alimentario 'Huevo y Leche'

SALTILLO, COAH.- Para mejorar la alimentación de las familias coahuilenses y fortalecer su economía, el Gobierno del Estado puso en marcha el programa alimentario "Huevo y Leche" en la región Sureste, como parte de una inversión global que supera los 800 millones de pesos.

En esta primera etapa, más de 115 familias de Saltillo serán beneficiadas directamente, aunque la meta es que el programa llegue progresivamente a todas las colonias y ejidos de la entidad.

Durante el evento de arranque, Gabriel Elizondo destacó que esta acción forma parte de una estrategia integral de apoyo social impulsada por el Gobierno de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Recordó que, además del programa alimentario, continúan en operación iniciativas como los mercaditos comunitarios, la tarjeta de salud popular para adultos mayores y personas con discapacidad, así como los programas de becas y escrituración.

El funcionario señaló que estas políticas públicas tienen como propósito no solo cubrir las necesidades básicas de los sectores más vulnerables, sino también fortalecer la cohesión social y elevar la calidad de vida en todas las regiones.

"Son acciones concretas que llegan sin intermediarios y con total transparencia a quienes más lo necesitan", enfatizó.

Finalmente, Elizondo reconoció el compromiso del gobernador Jiménez Salinas, quien, dijo, ha mantenido su palabra de trabajar al cien por ciento por la gente de Coahuila.

Gracias a su liderazgo, añadió, los programas sociales se han consolidado y ampliado para seguir impulsando el bienestar y el desarrollo de las comunidades en todo el estado.