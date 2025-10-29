Proyectos de colaboración en Coahuila para el próximo año

SALTILLO, COAH.- Los proyectos de colaboración entre el Gobierno del Estado de Coahuila y las empresas Iberdrola y Fundación SIMI se concretarán durante el próximo año, informó María Bárbara Cepeda Boehringer, titular de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación e Inversión Pública.

La funcionaria explicó que actualmente se trabaja en la planeación de iniciativas conjuntas que buscan beneficiar a la población coahuilense en distintas áreas, principalmente en comunidades rurales y en temas de salud, inclusión y desarrollo social.

Cepeda Boehringer recordó que, tras la instalación del sistema de iluminación sostenible en la Catedral de Saltillo, la colaboración con Iberdrola continúa con un nuevo proyecto enfocado en llevar energía limpia a comunidades rurales.

"Estamos desarrollando un esquema de apoyo que beneficiará directamente a las zonas más alejadas del estado; pronto daremos a conocer los detalles", adelantó.

En cuanto a la Fundación SIMI, la secretaria indicó que se trabaja en un programa integral que abarcará tres ejes de acción y que son la salud mental, en coordinación con Inspira Coahuila; atención a personas con discapacidad, junto al DIF Coahuila y atención ciudadana, en colaboración con el Municipio de Saltillo y el programa Mejora Coahuila.

"Con SIMI vamos más avanzados; esperamos que el proyecto esté listo para implementarse en 2026. Con Iberdrola seguimos en conversaciones para definir los alcances de su responsabilidad social", señaló Cepeda Boehringer.

La funcionaria reiteró que ambos proyectos forman parte de la estrategia del Gobierno de Coahuila para fortalecer la vinculación con el sector privado y promover el desarrollo sostenible, en beneficio directo de las familias coahuilenses.