Diputado Paredes exhorta a vacunarse contra influenza y COVID-19 en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El Diputado Alfredo Paredes López exhortó a la ciudadanía a no tener miedo y confiar en las acciones que realizan la Secretaría de Salud de Coahuila y las dependencias de salubridad, especialmente ante la próxima temporada invernal, que, dijo, será más fría que en años anteriores.

Paredes pidió a la población acudir a aplicarse el esquema de vacunación contra la influenza y el COVID-19, con el fin de prevenir contagios y reducir la gravedad de posibles enfermedades respiratorias.

"No debemos olvidar lo que vivimos durante los años de pandemia. Si llegamos a contagiarnos, la vacuna puede marcar la diferencia y evitar complicaciones", señaló el legislador.

El diputado también hizo un llamado a participar en la donación de sangre en los bancos establecidos en el estado, destacando que durante los meses fríos la demanda suele aumentar, por lo que es importante mantener las reservas necesarias.

En otro tema, Paredes se refirió a las jornadas de descacharrización, las cuales calificó como una tarea complicada pero necesaria para mejorar la salud pública y combatir enfermedades como el dengue, que, advirtió, sigue presente incluso con la llegada del frío.

"Hay muchas personas que acumulan objetos en sus patios o viviendas; necesitamos crear conciencia y pedir la colaboración de los vecinos para mantener espacios más limpios", puntualizó.

Finalmente, informó que la Comisión de Salud del Congreso del Estado analiza medidas de concientización sobre el uso de cubrebocas, la sana distancia y la aplicación de gel antibacterial, como parte de una estrategia preventiva para esta temporada.

Paredes reiteró su invitación a la ciudadanía a participar activamente en las campañas de salud, subrayando que el trabajo conjunto entre autoridades y sociedad es clave para enfrentar los retos sanitarios del invierno 2025.