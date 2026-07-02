Raúl Rodríguez Sánchez informa sobre telemedicina en Coahuila: más de 15 mil consultas

SALTILLO, COAH.- El servicio de telemedicina en Coahuila superó las 15 mil consultas desde su implementación, consolidándose como una herramienta para ampliar el acceso a atención médica especializada y reducir la demanda en los hospitales generales del estado, informó el subsecretario de Servicios de Salud, Raúl Rodríguez Sánchez.

El funcionario explicó que el modelo opera principalmente a través de los centros de salud, donde los médicos generales realizan la valoración inicial de los pacientes y, cuando detectan la necesidad de atención especializada, los canalizan mediante la plataforma de telemedicina.

Señaló que el crecimiento sostenido en el número de consultas refleja tanto la aceptación del servicio entre la población como la confianza del personal médico para utilizar esta modalidad y agilizar la atención de padecimientos que requieren la intervención de especialistas.

De acuerdo con Rodríguez Sánchez, las especialidades con mayor demanda son psicología, nutrición, medicina interna y psiquiatría, concentrando la mayor parte de las referencias realizadas desde las unidades de primer nivel de atención.

Precisó que medicina interna continúa como la especialidad con mayor número de consultas debido a que integra la atención de diversos padecimientos relacionados con áreas como neumología, cardiología, dermatología y gastroenterología, lo que permite atender a un amplio número de pacientes mediante este esquema.

En materia de salud mental, indicó que la creciente conciencia sobre la importancia de recibir atención profesional ha incrementado la demanda de consultas de psicología y psiquiatría, especialidades que figuran entre las más solicitadas tanto por los médicos que realizan las referencias como por los propios pacientes.

Rodríguez Sánchez agregó que el servicio de nutrición también registra una alta demanda como parte de la estrategia integral para atender a personas con enfermedades crónicas.

Explicó que los pacientes diagnosticados con diabetes, hipertensión arterial, obesidad o alteraciones en los niveles de colesterol son canalizados de manera inmediata a consulta nutricional, con el propósito de complementar el tratamiento médico y mejorar el control de sus padecimientos.

El subsecretario destacó que este modelo permite que los especialistas en nutrición participen de forma permanente en el seguimiento de los pacientes, promoviendo hábitos de alimentación saludables y cambios en el estilo de vida para prevenir complicaciones.

Finalmente, afirmó que la telemedicina ha contribuido a ampliar el acceso a servicios especializados sin que los pacientes tengan que trasladarse a hospitales de mayor complejidad, fortaleciendo así la capacidad de atención del sistema estatal de salud.