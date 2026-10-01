Coahuila: 17 quejas por discriminación en lo que va del año

SALTILLO, Coah. - Un total de 17 quejas por presuntos actos de discriminación han sido recibidas durante este año en Coahuila, informó Patricia Yeverino, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el estado.

Los señalamientos abarcan distintos motivos, entre ellos situaciones relacionadas con la privacidad, la apariencia física y la diversidad etnogenérica.

Yeverino explicó que quienes consideren haber sido víctimas de discriminación pueden acudir a las instituciones correspondientes para recibir orientación y atención psicológica sin costo, además de iniciar el procedimiento administrativo previsto por la legislación estatal.

El procedimiento contempla varias etapas. Primero se presenta formalmente la queja y, posteriormente, se notifica a la persona señalada como responsable. A partir de ese momento puede abrirse una etapa de conciliación para buscar un acuerdo entre las partes. Si no existe una solución, se desarrolla el periodo probatorio y, una vez concluido, se emite la resolución correspondiente.

La funcionaria señaló que quienes denuncien pueden presentar distintos elementos para sustentar los hechos, como testimonios y documentación o información relacionada con el caso. Por ello, exhortó a la población a solicitar asesoría institucional cuando considere que alguno de sus derechos fue vulnerado, con el propósito de conocer las alternativas legales disponibles.

De acuerdo con la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila, las medidas administrativas contempladas en el artículo 63 pueden incluir multas, capacitación y publicación de resoluciones en medios oficiales, entre otras acciones, dependiendo de las circunstancias de cada expediente.

En cuanto a las sanciones económicas, Yeverino explicó que estas deben determinarse de manera individual, tomando en cuenta las características de cada caso. La legislación establece multas de entre 100 y 500 días, con disposiciones diferenciadas para personas físicas y morales.

Las labores de prevención y atención se mantienen principalmente en municipios como Saltillo, Torreón y Piedras Negras, donde se busca facilitar el acceso de la ciudadanía a los mecanismos de orientación y denuncia.