Continúan quejas por discriminación

SALTILLO, COAH.- Aunque en menor cantidad, la discriminación en los empleos continúa, pues durante el presente año se han recibido al menos 15 denuncias por actos de esta naturaleza entre los que se encuentran rechazo al cliente por la apariencia física o de género, así lo explicó Patricia Yeverino Mayola, Directora para la Prevención de la Discriminación y Promoción de la Igualdad en Coahuila.

La funcionaria detalló que los casos se registraron principalmente en establecimientos de prestación de servicios, donde la discriminación se dio hacia personas por algún tipo de discapacidad, identidad de género y juventud.

“Es importante saber diferenciar cuándo se trate de un caso de discriminación y por supuesto, interponer la queja del negocio donde sucedió para prevenir y evitar actos de este tipo, pues de acuerdo a la encuesta Nacional Sobre Discriminación(ENDIS), el 50 por ciento siente que ha vivido una situación de este tipo”, explicó Patricia Yeverino Mayola.

La Directora para la Prevención de la Discriminación y Promoción de la Igualdad en Coahuila dijo también que la dependencia trabaja actualmente en coordinación con diversas instituciones en proyectos de prevención de la violencia y discriminación, programa piloto que se concretará con el apoyo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto de las Mujeres y la Fundación Luz y Esperanza.

“En muchas ocasiones, la ciudadanía no sabe la diferencia entre discriminación y uno que no lo es, por lo que es importante capacitar e informar en este aspecto a la sociedad”, finalizó.