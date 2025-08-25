Votación de proyectos ciudadanos en Saltillo

Saltillo", en el que las y los saltillenses podrán votar por los proyectos que deseen que se implementen en sus sectores.

Patricia Peña Aguirre, contralora municipal, informó que por iniciativa del alcalde Javier Díaz González se destinará un porcentaje del presupuesto programado del impuesto predial de 2025 para atender las propuestas de los mismos ciudadanos.

Mencionó que se concluyeron las etapas de postulación de proyectos, así como la prevalidación y evaluación de factibilidad, logrando más de 100 propuestas registradas en los 9 sectores en que se dividió la ciudad.

"Ahora daremos paso a la votación de aquellas que resultaron factibles, del 1 al 30 de septiembre a través de la página https://participa.saltillo.gob.mx/", dijo.

La contralora municipal mencionó que para votar deberán ser mayor de 18 años y acreditar que viven en Saltillo con su credencial del INE vigente.

Al ingresar, las y los ciudadanos podrán consultar los proyectos disponibles para su sector, elegir el que más les guste y confirmar su voto.

Patricia Peña Aguirre destacó que se contó con una gran participación ciudadana con proyectos en las categorías de rehabilitación y construcción de plazas y áreas verdes; pavimentación y restauración de calles, callejones y banquetas; instalación de luminarias y señalamientos viales; ciclovías; culturales y deportivos.

Para mayor información o aclaración de dudas pueden comunicarse al teléfono 844-688-04-92 extensión 3013 y 3014, o bien a través del correo participa@presidenciasaltillo.gob.mx.