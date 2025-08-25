Programa Aquí Andamos Limpia Puente Peatonal en Saltillo

González trabajó en la limpieza general del cruce peatonal a un costado de la colonia Villa Universidad, al sur de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz e impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable eliminó la basura acumulada, así como escombro y desechos orgánicos en el puente peatonal que une a las y los habitantes de las colonias Villa Universidad y La Madrid, así como del arroyo que atraviesa ambas colonias.

Estas acciones realizadas a través del programa "Aquí Andamos", tienen como objetivo incrementar la seguridad de las familias saltillenses que hacen uso diario de este puente peatonal, además de disminuir el riego de proliferación de fauna nociva y lugares de incubación de larvas de mosquito transmisor de enfermedades.

Aunado a estos trabajos y para ofrecer espacios públicos limpios y ordenados para la recreación familiar y convivencia entre vecinos, el Ayuntamiento de Saltillo realizó acciones de limpieza general y deshierbe en plazas públicas por toda la ciudad.

Como ejemplo de esto, brigadas municipales intervinieron en la plaza pública de la colonia Hacienda el Cortijo, entre las calles Charro y Estribo, al sur de Saltillo.

Además, cuadrillas de "Aquí Andamos" trabajaron para mejorar el espacio público de la colonia Miravalle, que se ubica entre las calles Rubí y Ópalo, de este mismo sector de la capital de Coahuila.

Asimismo, para mejorar la seguridad de automovilistas al poniente de Saltillo, el Gobierno Municipal eliminó la basura acumulada y la hierba al costado de la carretera Saltillo-Torreón, en la entrada poniente a Saltillo.

Saltillo, una mejor ciudad para vivir

En acciones para ofrecer un mejor Distrito Centro a saltillenses y visitantes a la ciudad, brigadas municipales continúan los trabajos del programa de Embellecimiento de Fachadas de los hogares y negocios de la calle General Nicolás Bravo.

Este lunes, personal saltillense enfocó sus labores de limpieza y pintura de fachadas, así como de su herrería en el tramo de esta vialidad entre las calles Juan Aldama y General Manuel Pérez Treviño.

Asimismo, a través del programa implementado por el alcalde Javier Díaz González denominado "Colonias al 100", personal del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, trabajaron en la disposición de pasos peatonales en la colonia Valle de San Antonio, al poniente de la ciudad.

Brigadas municipales intervinieron el cruce de las calles Valle Hermoso y Emiliano Zapata, con el objetivo de brindar mayor seguridad vial a peatones y automovilistas en este sector, así como a las familias que hacen uso a diario del Centro Comunitario que tiene abiertas sus puertas a la comunidad en este sector.

Asimismo, el Ayuntamiento de Saltillo avanza en las últimas etapas de sus trabajos de reconstrucción de la calle Mariano Abasolo, entre las calles Francisco Márquez y Libertad, de la colonia Alpes, y que se vio afectada por las fuertes precipitaciones que azotaron la región en semanas recientes.

El Gobierno Municipal recuerda el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08, con el que se puede reportar algún servicio público en la ciudad.