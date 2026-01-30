Educadores respaldan iniciativa de veto a celulares en planteles

SALTILLO, COAHUILA.- La Sección 38 del magisterio expresó su respaldo a la iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para analizar y eventualmente prohibir el uso de teléfonos celulares al interior de los planteles educativos, al considerar que su presencia afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje y puede poner en riesgo a los alumnos.

La maestra Isela Licerio Luévano, dirigente sindical, señaló que la medida es "perfectamente factible" y necesaria, tanto para docentes como para estudiantes. Explicó que el uso del celular interfiere con la labor del maestro en el aula y genera distracciones constantes entre los alumnos, particularmente en el nivel secundaria.

"Hay ocasiones en que los niños se pierden del salón y cuando los buscan están en los baños jugando con el celular", comentó, al subrayar que esta situación dificulta el control escolar y la seguridad de los estudiantes.

Acciones de la autoridad

Licerio Luévano precisó que actualmente los docentes ya cuentan con lineamientos que restringen el uso del teléfono móvil durante su jornada laboral, permitiéndolo únicamente en casos de emergencia, por lo que consideró que el mayor reto está en regular el uso entre los alumnos.

Advirtió que el acceso sin control a los celulares expone a los estudiantes a riesgos derivados del uso de redes sociales, como la participación en retos peligrosos o actividades inapropiadas.

Detalles confirmados

En ese sentido, destacó que diversos países ya han comenzado a restringir el uso de dispositivos móviles en menores de hasta 15 años, por lo que consideró que México debe avanzar en la misma dirección.

Finalmente, aclaró que corresponde a la Secretaría de Educación Pública la elaboración de un reglamento específico y la generación de estadísticas sobre cuántos alumnos ingresan con celular a las escuelas, información con la que el sindicato no cuenta actualmente.