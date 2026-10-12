Convención Nacional Ganadera en Saltillo genera aumento en ventas locales

SALTILLO, COAH.- El Rodeo Saltillo generará oportunidades económicas para comerciantes, hoteleros y restauranteros ante la llegada de visitantes de distintas partes del país y de participantes de la Convención Nacional Ganadera, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil señaló que comerciantes del Centro Histórico ya le han reportado un incremento en sus ventas, principalmente en negocios de ropa y artículos de estilo vaquero, como resultado del interés que ha despertado el evento.

A la actividad comercial se sumará la llegada de alrededor de mil 200 ganaderos y aproximadamente el doble con sus acompañantes, quienes participarán en la Convención Nacional Ganadera, lo que representa una oportunidad para los sectores hotelero, restaurantero y de servicios turísticos.

Díaz González destacó que Saltillo está listo para ser sede de grandes eventos, con la apertura de Expo Coahuila, recinto ubicado en los terrenos que anteriormente ocupaba la Feria de Saltillo y que permitirá recibir congresos, exposiciones y espectáculos de alcance nacional.

El alcalde explicó que la realización de encuentros de esta magnitud puede fortalecer la actividad económica de la capital coahuilense al atraer visitantes que consumen productos y servicios durante su estancia.

El Rodeo Saltillo se desarrollará durante cuatro días en su nueva sede, con una programación que busca atraer tanto a habitantes de la región como a visitantes de otras entidades.

De acuerdo con el alcalde, establecimientos del primer cuadro de la ciudad ya reportan un repunte en sus ventas, especialmente aquellos que ofrecen ropa y artículos relacionados con la cultura vaquera.

La llegada de visitantes representa una oportunidad para que los comercios del Centro Histórico amplíen sus ventas, mientras que restaurantes y otros negocios de servicios pueden beneficiarse del movimiento de personas durante el evento.

Díaz González señaló que el impacto económico no se limita al recinto, sino que puede extenderse a distintos sectores de la ciudad vinculados con la atención a los visitantes.

La Convención Nacional Ganadera será uno de los encuentros que contribuirán a la llegada de visitantes a Saltillo. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el alcalde, se contempla la asistencia de alrededor de mil 200 ganaderos y aproximadamente 700 acompañantes.

Esta afluencia representa una oportunidad para los hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales que ofrecen productos y servicios a quienes visitan la ciudad.

El edil destacó que la combinación de actividades ganaderas y de entretenimiento permite ampliar el alcance del Rodeo Saltillo y fortalecer la proyección de la capital como destino para el turismo de negocios.

Díaz González destacó que la nueva sede representa una oportunidad para ampliar la capacidad de Saltillo para recibir eventos de gran formato.

Expo Coahuila, instalada en los terrenos de la antigua Feria de Saltillo, busca albergar congresos, exposiciones y espectáculos nacionales que contribuyan a generar actividad económica en la ciudad.

El proyecto se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado, con la intención de consolidar el recinto como un espacio para encuentros que atraigan visitantes y oportunidades para los prestadores de servicios turísticos.

Para facilitar la llegada del público al Rodeo Saltillo, el Municipio reforzará las frecuencias de la ruta Aquí Vamos Gratis durante los cuatro días del evento y habilitará camiones especiales para trasladar a los asistentes desde los estacionamientos cercanos hasta la entrada de Expo Coahuila.

Las unidades especiales serán distintas a las del programa municipal y realizarán recorridos entre los predios habilitados para estacionamiento y el acceso al recinto.

Además, el Ayuntamiento trabaja con el Gobierno del Estado en la organización de la circulación en los bulevares Valdés Sánchez, Fundadores y Rodeo Saltillo. El tramo frente a Expo Coahuila será peatonal y los accesos a los estacionamientos se organizarán mediante entradas específicas.

El alcalde añadió que se analiza extender el horario de Aquí Vamos Gratis hasta aproximadamente las 23:30 horas o la medianoche, aunque la ampliación todavía está en revisión.