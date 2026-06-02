Ciudad Rock abre convocatoria para bandas emergentes en Coahuila

SALTILLO, Coahuila.-Con la finalidad de fortalecer el desarrollo de nuevas propuestas musicales, Ciudad Rock anunció la apertura de su convocatoria correspondiente al periodo 2026-2027, dirigida a bandas emergentes interesadas en ampliar su proyección dentro de la escena nacional.

Durante la presentación oficial, los responsables del proyecto destacaron el crecimiento que ha experimentado la plataforma en los últimos años, al sumar la participación de agrupaciones provenientes de distintos municipios de Coahuila, así como de diversas entidades del país.

Este incremento, señalaron, refleja el interés de los músicos por encontrar espacios que impulsen sus carreras.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de Shannon Forrest, reconocido baterista de la agrupación estadounidense Toto, quien se convierte en el primer integrante internacional del comité evaluador. A través de un mensaje dirigido a los participantes, invitó a los músicos a enviar sus mejores composiciones y presentaciones para formar parte de la selección.

El panel de jueces también contará con la experiencia de Omar Góngora, integrante de Kinky, además del regreso del cantautor Nicho Hinojosa, quien colaborará nuevamente en la valoración de los proyectos inscritos.

Los organizadores precisaron que Ciudad Rock no opera como un festival independiente, sino como una plataforma de promoción y desarrollo artístico que busca identificar talentos con posibilidades de acceder a escenarios de relevancia nacional.

Entre los principales escaparates se encuentra el Festival Vive Latino, donde el programa ya ha logrado presencia y participación de bandas seleccionadas. Asimismo, resaltaron que agrupaciones originarias de Coahuila han conseguido espacios dentro de dicho festival, contribuyendo a fortalecer la visibilidad de la producción musical del estado ante públicos más amplios.

Otro de los objetivos de la iniciativa es consolidar a Coahuila como un referente dentro de la industria musical, aprovechando herramientas digitales y servicios de streaming para ampliar el alcance de los artistas locales y conectar su trabajo con nuevas audiencias.

Las bandas interesadas ya pueden registrarse mediante el portal oficial de Ciudad Rock. Como parte del proceso, deberán presentar música disponible en plataformas digitales y compartir material promocional para su evaluación.

Finalmente, se informó que el jurado estará integrado por diez especialistas de la industria musical y que en las próximas semanas se darán a conocer más nombres de figuras nacionales e internacionales que participarán en la selección de los proyectos.