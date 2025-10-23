Inversión millonaria en seguridad consolida a Saltillo como la capital más segura

Saltillo, Coah.- Al presentar los resultados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, el INEGI ubicó a Saltillo por tercera vez en el año como la capital más segura del país.

El alcalde Javier Díaz González dijo que en Saltillo la clave ha sido la coordinación con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el Ejército, Guardia Nacional, la Marina Armada de México, las fiscalías estatal y federal, y con la ciudadanía.

"Este esfuerzo común dio como resultado que Saltillo haya sido ubicada como la capital más segura en las publicaciones de los meses de enero, julio y ahora octubre", añadió Díaz González.

La ENSU mide la percepción ciudadana cada trimestre en 91 áreas urbanas del país. Su propósito es proporcionar elementos para la toma de decisiones de política pública en esta materia.

A nivel nacional, la capital de Coahuila se mantiene entre las 10 ciudades más seguras del país.

En Saltillo, recordó el alcalde Javier Díaz, durante el presente año la inversión global por parte del Gobierno Municipal asciende a 1,000 millones de pesos, los cuales se destinaron a fortalecer el equipamiento, infraestructura y tecnología, así como a las acciones de prevención.

Desde el inicio de la administración se entregaron 37 patrullas, de las cuales 25 son eléctricas, drones, casetas de vigilancia, uniformes, además de instalarse cámaras urbanas en puntos estratégicos como el Distrito Centro, en el que se reforzó la vigilancia con bicicletas eléctricas.

"La inversión comprende también salarios, capacitaciones, profesionalización de elementos y más rubros, todos enfocados al beneficio de la ciudadanía y a una mayor calidad de vida en Saltillo", añadió el alcalde.