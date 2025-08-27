Pre-registro para credencialización y entrega de tarjeta Aquí Vamos en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- salieron a las calles de Saltillo para brindar a la ciudadanía información del programa "Aquí Vamos Gratis", así como del proceso de pre-registro para la credencialización.

Con ese objetivo las y los empleados del Gobierno Municipal estuvieron presentes en las paradas del transporte público y Centros Comunitarios ubicados en todos los sectores de la ciudad: sur, oriente, poniente, Distrito Centro y norte.

Se invitó a los usuarios a realizar el pre-registro de credencialización para que, posteriormente, personal del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible les informen el día, horario y módulo para realizar el intercambio o entrega de la tarjeta "Aquí Vamos", sin necesidad de hacer filas y ahorrar tiempo.

Para ello es necesario ingresar a www.saltillo.gob.mx/aquivamos, donde se solicitará la CURP, y la plataforma orientará sobre los pasos a seguir.

El personal de la administración municipal explicó a la ciudadanía que quienes cuenten con tarjeta NET se realizará el intercambio respetando su saldo, mientras que las tarjetas Saltibus seguirán funcionando de manera habitual.

Las y los funcionarios municipales recalcaron a la ciudadanía que la tarjeta "Aquí Vamos" se entregará a toda la población de manera gratuita.

El lunes visitaron los centros comunitarios de las colonias Misión Cerritos, Lomas del Refugio, Virreyes, Buitres y Valle de las Torres; el martes estuvieron en La Peñita, Omega, Emiliano Zapata, 26 de Marzo y Pueblo Insurgentes, mientras que el miércoles en Vistas de Peña, Las Margaritas, Girasol, Espinoza Mireles y Loma Linda.

En cada uno de los centros comunitarios, se apoyó a quienes se le dificultaba el acceso a la página de internet para realizar su pre-registro en ese mismo momento.

Con el mismo propósito de explicar a las y los estudiantes el programa "Aquí Vamos Gratis", personal del Gobierno Municipal de Saltillo acudió al Instituto Tecnológico de Saltillo.

Ahí el alumnado que es usuario del transporte público se mostró interesado en este esquema y señalaron que será de mucho beneficio en sus traslados diarios de su domicilio al ITS y de regreso.