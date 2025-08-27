Programa 'Aquí Andamos' mejora la calidad de vida en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Brigadas del programa "Aquí Andamos", implementado por el alcalde Javier Díaz González, trabajan de forma coordinada por toda la ciudad, a fin de mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses.

Como parte de estas acciones y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas municipales atienden de manera integral el bulevar Morelos, con el que se benefician de manera directa a miles de personas al oriente de Saltillo.

Con el objetivo de incrementar la seguridad vial a peatones y automovilistas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizaron acciones de bacheo sobre esta transitada vialidad, enfocándose durante esta jornada de trabajos en el tramo que comprende entre la Calle 18 y el bulevar Fundadores.

Asimismo, durante la mañana de este miércoles, cuadrillas de "Aquí Andamos" delimitaron los carriles viales con pintura amarilla sobre el bulevar Morelos.

Con estas acciones realizadas entre la Calle 22 al bulevar Prolongación Otilio González, se mejora la movilidad en el lugar, además de ofrecer mayor seguridad en beneficio directo de las y los vecinos de este sector.

Sumado a esto, y para impulsar el cuidado al entorno natural, además de ayudar a filtrar contaminantes del aire y crear refugios y alimento para la vida silvestre urbana, como aves y polinizadores, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable reforestó en el camellón central del bulevar Morelos.

El Ayuntamiento de Saltillo intervino este miércoles en el tramo entre el bulevar Fundadores y la Calle 10, con la reforestación de árboles de las especies Trueno y Fresno en favor de la biodiversidad en la capital de Coahuila.

Estas acciones se suman a las que el gobierno a cargo de Javier Díaz lleva a cabo desde el inicio de su administración en bulevares de la ciudad como Emilio Arizpe de la Maza, Francisco Coss, Mirasierra, Isidro López Zertuche, Jesús Valdés Sánchez, Vito Alessio Robles, Venustiano Carranza, Antonio Cárdenas, además de las Calzadas Francisco I. Madero, y Antonio Narro.

Así como en los diversos espacios públicos y áreas verdes municipales, en colonias como Hacienda Narro, La Estrella, Las Teresitas, La Herradura, Satélite Sur y Norte, Fundadores, Alpes, Río Bravo, entre muchas más y en todos los sectores de la ciudad.

Mejora Saltillo sus espacios públicos

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas de "Aquí Andamos" trabajaron para retirar de las calles 30 y 28, de la colonia La Amistad, la basura, escombro y desechos orgánicos arrastrados por el paso del agua luego de las fuertes precipitaciones ocurridas en días recientes.

En estos lugares, ubicados entre las calles Santa Rosalía y San Valentín, cuadrillas municipales atendieron el llamado de las y los habitantes de este sector, con el que se mejoró su calidad de vida.

Además, a través del programa "Aquí Andamos" el Gobierno de Saltillo trabajó en la limpieza general y deshierbe de la plaza pública que se encuentra dentro del fraccionamiento La Fuente.

Este espacio público, ubicado entre la Calle 9 y Avenida La Fuente, se encuentra ya listo para que las familias acompañadas de sus animales de compañía disfruten de las actividades al aire libre y se fortalezcan los lazos entre la comunidad.

El Gobierno Municipal recuerda el número de WhatsApp 844-160-08-08, del asistente virtual "Saltillo Fácil", con el que se puede reportar algún servicio público en la ciudad.