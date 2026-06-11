Coahuila se une al Fut Fest: Antonio Cepeda Licón impulsa la actividad deportiva

SALTILLO, COAH.- El Director General del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), Antonio Cepeda Licón, aseguró que la entidad ha aprovechado el ambiente generado por la Copa del Mundo para fortalecer la promoción deportiva y fomentar la participación de niños y jóvenes en diversas disciplinas, mediante una estrategia que comenzó meses atrás y que continúa desarrollándose en todo el estado.

El funcionario explicó que la iniciativa "Coahuila para el Mundo" permitió llevar actividades deportivas y recreativas a las distintas regiones de la entidad a través de 18 caravanas que recorrieron municipios coahuilenses con activaciones, torneos y eventos dirigidos a la población.

Detalló que además se organizaron seis copas de fútbol en diferentes categorías, que incluyeron educación básica, nivel medio superior, universidades, categoría social y la Copa CONADE, cuya final fue disputada en el estadio de Ciudad Universitaria, consolidando así una amplia participación de jóvenes deportistas.

Cepeda Licón destacó que con el inicio de la justa mundialista se fortalece el papel de Saltillo como una importante subsede de las actividades relacionadas con este acontecimiento deportivo internacional. Como parte de la agenda programada, este jueves arrancó el Fut Fest, evento que busca mantener el entusiasmo y la convivencia familiar alrededor del fútbol.

"Es una fiesta que en Coahuila comenzó desde hace varios meses y que hoy continúa con diferentes actividades para que la ciudadanía viva la emoción de este gran evento deportivo", expresó.

En materia de alto rendimiento, el titular del INEDEC señaló que Coahuila ya se encuentra inmerso en el actual ciclo olímpico, que contempla este año la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, seguidos por los Juegos Panamericanos, competencias fundamentales para la obtención de plazas rumbo a los próximos Juegos Olímpicos.

Indicó que el estado mantiene una posición destacada en disciplinas como el tiro con arco, donde aproximadamente la mitad de los integrantes de la selección nacional son originarios de Coahuila, situación que refleja el nivel competitivo alcanzado por los atletas de la entidad.

Asimismo, señaló que existen avances importantes en otras disciplinas como el tiro deportivo, además de diversos programas de desarrollo que buscan incrementar la presencia de deportistas coahuilenses en futuras competencias olímpicas.

Respecto al impacto que tradicionalmente generan los mundiales de fútbol entre la niñez y la juventud, Cepeda Licón reconoció que cada edición provoca un aumento en el interés por practicar este deporte. Sin embargo, destacó que para canalizar adecuadamente esa motivación es necesario contar con infraestructura y espacios adecuados para la práctica deportiva.

En ese sentido, resaltó el trabajo que se realiza a través de las academias de iniciación deportiva y las gestiones efectuadas ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), gracias a las cuales se logró la construcción de 26 canchas de fútbol cinco en diferentes municipios del estado.