Lluvias causan apagones en Saltillo

SALTILLO, Coah.- Las lluvias registradas en Saltillo han provocado cortocircuitos en el alumbrado público de aproximadamente 16 sectores, principalmente en bulevares y vialidades de alta circulación, informó Aníbal Soberón, titular de Servicios Primarios.

El funcionario explicó que la humedad afecta el cableado de aluminio utilizado en gran parte de la red de alumbrado, lo que genera acumulación de sarro, deterioro y, finalmente, cortocircuitos.

"Claro que se nos vienen más cortos. El cableado en la mayoría de Saltillo es de aluminio y con la humedad se hace sarro y se pulverizan los cables y se vienen cortos", señaló.

Soberón indicó que Servicios Primarios mantiene recorridos nocturnos para detectar y atender las fallas. Las cuadrillas comienzan los trabajos alrededor de las 19:30 horas y permanecen en campo hasta concluir la reparación.

Detalló que recientemente se registraron apagones en sectores de los bulevares Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio, además de un tramo en el sur de la ciudad y en la carretera a Fundadores.

De acuerdo con el funcionario, las afectaciones en vialidades prioritarias son atendidas durante la misma noche. Como ejemplo, señaló que el último reporte de la jornada anterior quedó reparado a las 00:52 horas.

"Lo que sí podemos garantizar es que vamos a estar muy al pendiente para atender todos los reportes", afirmó.

Precisó que en vialidades con alta carga vehicular, como la carretera a Fundadores y Venustiano Carranza, algunos trabajos deben realizarse después de las horas pico para garantizar condiciones de seguridad durante las maniobras.

Soberón señaló que, aunque no es posible evitar los cortocircuitos derivados de las condiciones climatológicas, el compromiso es mantener vigilancia permanente y restablecer el servicio lo antes posible.

En paralelo, Servicios Primarios mantiene labores preventivas ante las lluvias. Las brigadas realizan limpieza de rejillas por la mañana y por la tarde para retirar basura y azolve y permitir que el agua continúe su curso.

Además, personal de Medio Ambiente trabaja en el retiro de obstrucciones en los arroyos de la ciudad.