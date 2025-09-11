Empresas enfrentan aumento de costos por reducción de jornada laboral

SALTILLO, COAH.- La propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales genera preocupación en el sector industrial, que ya enfrenta diversos retos, advirtió Arturo Reveles Márquez, Presidente de la Canacintra Coahuila Sureste, al señalar que este cambio podría implicar un aumento significativo en los costos de operación de las empresas.

"Sería irresponsable decir que no pasa nada con esta reforma. La industria está siendo impactada por múltiples factores, particularmente el tema de aranceles que genera incertidumbre. La reducción de la jornada será un elemento más que debemos considerar", expresó el líder empresarial.

Aunque reconoció que Coahuila sigue siendo atractivo para la inversión y que en la región sureste del estado continúan llegando nuevas empresas, Reveles Márquez advirtió que hay señales preocupantes, pues no se están reemplazando posiciones laborales que quedan vacantes, y algunas expansiones industriales proyectadas no se han concretado.

A esto se suma el impacto de otras reformas laborales recientes, como el aumento en los días de vacaciones y la llamada "Ley Silla", así como la posibilidad de que lleguen nuevas regulaciones.

Según Reveles, esto ha llevado a muchas empresas a replantear sus presupuestos, considerando hasta un 20 o 30% de incremento en los costos de mano de obra, lo que representa millones de dólares en inversiones.

"Muchas compañías planean sus lanzamientos y operaciones con años de anticipación. Ahora, sus directivos deben ir a los corporativos para ajustar los presupuestos ante las nuevas condiciones laborales. Nos preocupa que esto genere dudas, especialmente entre los inversionistas extranjeros", alertó.

El Presidente de Canacintra subrayó que es necesario que las autoridades federales dialoguen con el sector empresarial para analizar a fondo los posibles efectos de estas reformas en el mediano y largo plazo.

También hizo un llamado al gobierno federal para reforzar temas de seguridad, infraestructura y certeza jurídica, con el fin de mantener la confianza de los inversionistas.

"Por supuesto que debemos cuidar las condiciones de los trabajadores, pero también es importante mantener un equilibrio. Si se rompe, en algún punto alguien, ya sea empleador, trabajador o economía local, se verá afectado", concluyó.