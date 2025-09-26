Coahuila contará con Policía Estatal de Caminos a partir de 2026

SALTILLO, COAHUILA.- Con la finalidad de fortalecer la seguridad en las vías de comunicación de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila anunció la creación de la Policía Estatal de Caminos, que se prevé entre en operaciones a partir del año 2026.

El titular de la dependencia, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, explicó que este cuerpo policial trabajará en coordinación con la Guardia Nacional y los 38 municipios del estado, con el propósito de garantizar cobertura en tramos federales, estatales y municipalizados.

Más allá de la vigilancia, la corporación tendrá un enfoque de apoyo directo a la ciudadanía. "Será un esquema que no solo implique patrullajes, sino también asistencia a turistas, paisanos y migrantes que muchas veces quedan varados o son abandonados en caminos secundarios.

Se brindará apoyo en rescates, accidentes, vehículos descompuestos y atención a personas en situación de riesgo", detalló el funcionario.

Para el arranque, el estado cuenta ya con unidades disponibles, además de una inversión anual aproximada de 3 mil 500 millones de pesos destinados a equipamiento, armamento, patrullas y uniformes. Los actuales elementos de la Policía Estatal recibirán capacitación especializada para asumir estas nuevas funciones.

El plan contempla la adquisición de motocicletas, vehículos sedán y patrullas tipo pick-up, con el fin de ampliar la cobertura táctica y de proximidad en todas las carreteras de la entidad.

El proyecto se encuentra en fase de planeación, y de acuerdo con la SSP, durante 2025 se presentará al gobernador el estudio técnico para su aprobación, con miras a iniciar operaciones en 2026.