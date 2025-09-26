Contactanos

Frentes fríos en Coahuila: Temporada invernal en alerta

Ante la previsión de bajas temperaturas extremas, Coahuila se moviliza para proteger a sus habitantes. ¡Conoce las medidas tomadas!

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 26 septiembre, 2025 - 08:09 p.m.
Protección Civil de Coahuila se mantiene en alerta ante la llegada de temperaturas extremas.

SALTILLO, COAH.- La temporada de frentes fríos ya comenzó en Coahuila y se espera que se prolongue hasta el 15 de mayo de 2026, con un total aproximado de 52 fenómenos de este tipo, informó Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil en la entidad. Actualmente ya se han registrado cuatro frentes fríos en el territorio.

El funcionario explicó que por instrucción del gobernador Manolo Jiménez se mantiene una coordinación permanente con las y los alcaldes de los 38 municipios, así como con dependencias estatales y federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional del Agua.

"Tenemos un chat de comunicación directa con todos los titulares municipales de Protección Civil, donde también participa el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, además de instancias como la Guardia Nacional y CONAGUA, con el objetivo de reaccionar de manera inmediata ante cualquier contingencia", señaló Durán.

Asimismo, adelantó que se prevén bajas temperaturas extremas durante esta temporada invernal, por lo que se trabajará de manera preventiva para proteger a las familias coahuilenses y garantizar su seguridad.

