Tienditas de la esquina crecen en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Las tienditas de la esquina mantienen su presencia en Saltillo y la Región Sureste, pese al avance de supermercados, tiendas de conveniencia y nuevos formatos de autoservicio.

El sector registra un crecimiento cercano al 2 por ciento anual, de acuerdo con estimaciones de MAYCO, aunque durante los últimos dos años ha enfrentado un comportamiento más complicado.

Martín Cervantes, director de ventas y marketing de MAYCO, explicó que el mercado de las tiendas de abarrotes está consolidado y tiene capacidad para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo, la inflación y la evolución tecnológica.

En Saltillo y la Región Sureste se estima que existen alrededor de 8 mil tienditas. Cervantes aclaró que no hay una cifra oficial y que la cantidad corresponde a una proyección elaborada mediante el cruce de distintas fuentes de información.

La principal ventaja de estos establecimientos frente a las grandes cadenas es su cercanía con los consumidores.

Los tenderos conocen a sus clientes, identifican sus necesidades y pueden conseguir productos específicos cuando se los solicitan. En algunos casos también ofrecen crédito basado en la confianza entre comerciantes y vecinos.

Cervantes señaló que este mecanismo requiere un manejo adecuado para que resulte funcional para el negocio.

La tecnología también ha comenzado a formar parte de las operaciones de estos comercios. Algunas tienditas aceptan pagos con tarjeta y transferencias, ofrecen pago de servicios y reciben pedidos mediante WhatsApp.

La expansión urbana de Saltillo hacia las zonas poniente y sur, así como hacia Derramadero y la carretera a Torreón, representa nuevas oportunidades para estos establecimientos.

En las zonas habitacionales en desarrollo, las tienditas pueden convertirse en una de las primeras opciones de abastecimiento para los vecinos.

Aunque los consumidores pueden acudir al supermercado durante el fin de semana para surtir la despensa, las compras pequeñas y de último momento mantienen vigente a la tienda de barrio durante la semana.

Estos negocios también pueden abastecer a otros pequeños emprendimientos de las colonias, como panaderías, tortillerías o personas que elaboran alimentos desde casa.

Así, las tienditas mantienen su actividad mediante la cercanía con sus clientes, la adaptación tecnológica y su presencia en zonas habitacionales en expansión.