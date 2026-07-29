Saltillo impulsa vivienda vertical: 2,249 solicitudes recibidas

La demanda de vivienda vertical continúa en aumento en Saltillo. La Dirección de Desarrollo Urbano ha recibido 2,249 solicitudes para este tipo de proyectos, que incluyen desde la construcción de segundos y terceros niveles en viviendas particulares hasta desarrollos multifamiliares y edificios habitacionales.

La directora de Desarrollo Urbano de Saltillo, Nayeli Castro, explicó que el concepto de vivienda vertical no se limita a las torres de departamentos, sino que también comprende los dúplex y las viviendas unifamiliares adaptadas para albergar dos o más unidades habitacionales. "Si hablamos de vivienda vertical, también estamos hablando desde un dúplex, donde un predio unifamiliar se divide en dos viviendas, hasta edificios como tal", señaló.

La funcionaria indicó que el Plan Director de Desarrollo Urbano vigente promueve este modelo de crecimiento porque resulta más eficiente para la ciudad que continuar expandiendo la mancha urbana. Explicó que el crecimiento vertical reduce los costos asociados a la extensión de infraestructura y servicios públicos, además de aprovechar de mejor manera el suelo disponible. "Es más económico para la ciudad crecer hacia arriba que seguir extendiéndose. Conforme la ciudad se expande, los servicios también tienen que ampliarse y eso representa un mayor costo", afirmó.

Castro adelantó que los próximos planes directores mantendrán el impulso a la vivienda vertical. Aclaró que no se prevén incentivos especiales para los desarrolladores, sino la continuidad de procesos administrativos que permitan agilizar la autorización de proyectos que cumplan con la normatividad. Preciso que las propuestas deben respetar las densidades permitidas o, en caso de requerir una mayor intensidad de construcción, ser analizadas por el Consejo de Desarrollo Urbano y posteriormente autorizadas por el Cabildo.

En materia de servicios, destacó la coordinación con Aguas de Saltillo y la Comisión Federal de Electricidad. Explicó que ya no se solicita una factibilidad específica para el suministro de energía eléctrica, debido a que la CFE actualiza de manera permanente la capacidad de la red conforme al crecimiento de la ciudad. No obstante, subrayó que la disponibilidad de agua continúa siendo un requisito indispensable para autorizar nuevos desarrollos. "Mientras haya agua, hay desarrollo", expresó.

Respecto al comportamiento del mercado, Castro consideró que los habitantes de Saltillo han comenzado a modificar gradualmente su percepción sobre la vivienda vertical, aunque reconoció que la ciudad mantiene una cultura habitacional más conservadora que otras zonas metropolitanas, como Monterrey. Asimismo, recordó que el Reglamento de Desarrollo Urbano establece que los nuevos fraccionamientos deben destinar un porcentaje de su superficie a vivienda multifamiliar, por lo que los desarrolladores ya incorporan este tipo de proyectos dentro de sus planes, ya sea mediante dúplex, edificios de tres niveles o torres habitacionales.