Javier Díaz González impulsa rehabilitación en colonia Satélite Sur

SALTILLO, COAHUILA.- Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, continúa llevando beneficios a todos los sectores de la ciudad y en esta ocasión tocó el turno a la colonia Satélite Sur, en donde se iniciaron los trabajos de rehabilitación y ampliación del centro comunitario.

Al evento asistió la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, ya que en esta ampliación se construirá un "Espacio DIF" para brindar consultas médicas y psicológicas gratuitas a fin de acercar los servicios del organismo a la población.

El alcalde Javier Díaz González apuntó que, así como este proyecto de la Satélite Sur, todas las acciones que se emprenden en su administración municipal, están encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población.

"Todo esto lo hacemos con el apoyo y de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con él nos coordinamos en todo porque cuando unimos esfuerzos tenemos mejores resultados", afirmó el Alcalde.

Díaz González compartió con las y los vecinos de su sector algunos de los programas de su gobierno, como el de "Activa Tu Parque", "Colonias al 100", el de "Amor en Movimiento", que opera el DIF Saltillo, así como el de "Aquí Vamos Gratis", con las rutas troncales gratuitas que comenzarán a operar a partir del 1 de octubre.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, acudió el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, quien reconoció el trabajo que ha realizado el alcalde Javier Díaz González; apuntó que se ha mantenido cercano a la gente y cumpliendo.

"Cada acción que hacen el alcalde Javier Díaz González y el gobernador Manolo Jiménez están basadas en el pensar y sentir de la gente, y esta obra que hoy se inicia no es la excepción", afirmó Elizondo Pérez.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que en esta obra se destinan 2.9 millones de pesos para ofrecer a los vecinos un espacio más amplio y digno.

Explicó que los trabajos de ampliación consisten en la construcción de una cocina, alacena, consultorios y sala de espera; además se rehabilitarán las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarios y acabados; sustitución de protecciones y puertas, así como la aplicación de pintura; finalmente se colocará una malla perimetral.

En representación de las y los beneficiarios, la señora Catalina Macías Suárez agradeció las mejoras a su centro comunitario. "A lo largo de estos años lo hemos cuidado como si fuera nuestra casa; gracias por ayudarnos y ver por el futuro de la colonia", afirmó.

En el evento también estuvo la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo; el regidor, Eduardo Medrano Aguirre; la regidora, Amal Esper Serur; la síndica, María del Mar Arroyo Peart; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; y la directora de Centros Comunitarios, Gabriela Montemayor González.