Reparaciones viales para incrementar seguridad en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de incrementar la seguridad vial, la movilidad urbana y la imagen del primer cuadro de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo lleva a cabo acciones de reparación y rehabilitación en diversos puntos de la Zona Centro.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa "Aquí Andamos" trabajó en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Guadalupe Victoria, a fin de reparar el tramo de vialidad que presentaba daños a causa del alto flujo vehicular que transita por este punto.

Estas labores permiten reducir riesgos de accidentes al eliminar hundimientos y tramos de pavimento deteriorado, en beneficio directo de peatones, ciclistas, automovilistas y motociclistas que transitan diariamente por la Zona Centro de Saltillo.

Javier Díaz informó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo se trabaja de manera permanente para ofrecer vialidades en mejores condiciones, que favorezcan una circulación más fluida, disminuyan los tiempos de traslado y contribuyan a ordenar el tránsito en una de las zonas más importantes de la ciudad.

"Estos trabajos impactan de manera positiva en la imagen urbana de nuestro Centro Histórico, al fortalecer el entorno para comerciantes, visitantes y familias; además de promover un espacio más atractivo, seguro y funcional para todas y todos", aseguró Díaz González.

Estas mismas acciones las realiza el Gobierno Municipal en las principales calles de la Zona Centro, así como en vialidades al interior de barrios y colonias, además de los principales bulevares de la capital de Coahuila, como parte de su compromiso con la movilidad y la calidad de vida de la población.

Acciones de la autoridad en la Zona Centro de Saltillo

En atención a reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable acudió a la calle Valle Hermoso para retirar un árbol caído en esta vialidad de la colonia Valle de San Antonio, derivado de los fuertes vientos registrados en la ciudad.

Con el propósito de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y restablecer la movilidad, cuadrillas de "Aquí Andamos" aseguraron el área afectada para realizar el corte y seccionamiento del árbol, a fin de retirar los troncos, ramas y follaje que se encontraban en la vía pública.

De manera complementaria, personal municipal realizó trabajos de limpieza profunda de la calle y banquetas, para eliminar residuos y dejar la vialidad en condiciones seguras.

Detalles sobre la limpieza y reparación de vialidades

En el sector poniente, personal del Ayuntamiento de Saltillo intervino con acciones de limpieza general y deshierbe en la cancha deportiva y distintas áreas verdes de la plaza pública del fraccionamiento Saltillo 2000.

En este espacio, ubicado entre las calles Mandarina y bulevar Catedral de Santiago, las y los vecinos pueden disfrutar de áreas listas para realizar deporte y actividades al aire libre.

Además, para mantener en óptimas condiciones uno de los espacios recreativos más emblemáticos de la ciudad, el Gobierno de Saltillo lleva a cabo acciones permanentes de atención y limpieza del lago de la Alameda Zaragoza.

Estas labores permiten mejorar la calidad del agua, evitar la acumulación de desechos orgánicos y proteger a las especies que habitan o utilizan este espacio, como diversas aves, al tiempo que previenen el deterioro de la infraestructura hidráulica mediante el retiro de basura y sedimentos.

Impacto de las mejoras en la movilidad urbana de Saltillo

El Gobierno Municipal refrendó su compromiso de trabajar de manera permanente en el mantenimiento de los espacios públicos, a fin de mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses y conservar en buen estado los sitios que forman parte del patrimonio natural y recreativo de Saltillo.