Empresas afiliadas a CTM en Coahuila cumplirán con aguinaldos este diciembre

SALTILLO, COAH.- El Secretario General Adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado, Jesús Berino Granados, informó que el 90 por ciento de las empresas afiliadas al sindicato ya está preparado para cumplir con la entrega de los aguinaldos correspondientes a este fin de año.

Berino explicó que, en algunos casos, trabajadores solicitaron adelantos de hasta el 50% para aprovechar las ofertas del Buen Fin, petición que fue autorizada; sin embargo, señaló que la mayoría de los empleados prefiere recibir el pago completo en diciembre para destinarlo al pago de deudas y compromisos familiares.

¿Qué cifras se manejan sobre los aguinaldos?

Aunque anticipó una derrama económica importante, el líder sindical prefirió no revelar cifras específicas "por seguridad de los trabajadores"; lo que sí aseguró es que todos recibirán el aguinaldo conforme a su salario y a lo establecido en sus contratos.

Destacó que algunos contratos colectivos contemplan prestaciones superiores a la Ley Federal del Trabajo, con aguinaldos de hasta 35 días, en contraste con los 15 días mínimos que marca la normatividad laboral.

¿Cuál es la recomendación para los trabajadores?

El dirigente añadió que, a través de los comités ejecutivos y delegados sindicales, se ha insistido a los trabajadores en la importancia de administrar adecuadamente su aguinaldo, recordándoles que se trata de una prestación anual que debe priorizar el bienestar familiar.