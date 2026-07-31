Mesas de trabajo en Saltillo buscan consenso para Reglamento de Movilidad

Saltillo, Coah.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó que se llevarán a cabo mesas de trabajo con clubes de motociclistas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil para la elaboración del nuevo Reglamento de Movilidad.

Actualmente, diferentes dependencias municipales trabajan en la conformación de un anteproyecto y, una vez concluido, se iniciarán los trabajos coordinados a fin de darlo a conocer, recabar opiniones y trabajarlo en conjunto, buscando alcanzar consensos antes de someterlo a votación ante el Cabildo.

El Ayuntamiento dio a conocer que se convocará a las organizaciones de la sociedad civil afines al tema, como los clubes de motociclistas y ciclistas, entre otros.

De manera conjunta se analizarán los puntos en los que se debe poner énfasis y realizar ajustes, siempre privilegiando el bienestar común de toda la población en materia de movilidad y tránsito.

Una vez que exista un acuerdo y concluya la elaboración del Reglamento de Movilidad, se turnará a la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito para su análisis y, posteriormente, al Cabildo para su aprobación.