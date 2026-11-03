Bomberos de Saltillo rescatan a 4 personas de un incendio en Patria Nueva

Saltillo, Coah.- Elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo rescataron a una persona adulta y 3 menores de edad de un incendio que se suscitó en una casa habitación de la colonia Patria Nueva.

Personal de la Estación 4, a cargo del teniente José Exiquio de la Rosa Acosta, acudió a la calle 3 de dicha colonia, donde se localizó un inmueble con emisión de humo y gritos de auxilio desde el interior.

Ante el riesgo inminente, el personal realizó una entrada forzada y logró rescatar a las 4 personas, quienes resultaron ilesas y fueron valoradas físicamente por personal de la Cruz Roja Mexicana, sin presentar lesiones.

Posteriormente, como medida de seguridad, se cortó el suministro eléctrico mediante el retiro del medidor.

El fuego se concentraba en una de las habitaciones, donde consumió un mueble de madera, ropa, papeles y restos de un altar de muertos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos efectuaron ventilación natural y mecánica, con apoyo de un extractor táctico, debido a que la temperatura provocó la ruptura de los cristales de algunas ventanas.

Se realizó además una búsqueda secundaria exhaustiva en ambas plantas del inmueble, localizando únicamente a un canino en el balcón, el cual se encontraba fuera de peligro.

Se procedió al enfriamiento y remoción de brasas, y se brindaron recomendaciones preventivas a los habitantes para no reingresar al domicilio hasta que personal capacitado evalúe las instalaciones de gas y electricidad.

El personal que atendió el incendio estuvo integrado por Osvaldo Antonio Flores Alvarado, Sergio Gutiérrez Solís, Ricardo Pérez Vázquez, Carlos Rodríguez Betancourt y Hernán Jaziel Rodríguez Palacios.