Javier Díaz González impulsa atención en comunidades rurales de Saltillo

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, fortalece la atención directa en las 106 comunidades rurales del municipio, mediante recorridos y asambleas informativas para escuchar las necesidades de sus habitantes, acercar programas de apoyo y dar seguimiento a las solicitudes de las familias del campo.

Díaz González destacó que su administración mantiene una presencia permanente en el área rural, con el propósito de que los habitantes de todas las comunidades cuenten con atención cercana y oportuna, así como con mayores oportunidades para fortalecer sus actividades productivas.

"En nuestro gobierno trabajamos de manera cercana con las familias del campo. Estamos presentes en las 106 comunidades rurales de Saltillo para escuchar sus necesidades, atender sus solicitudes y acercar los programas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. Nuestro compromiso es que ninguna comunidad se quede sin atención", expresó el alcalde.

Acciones de la autoridad

El Presidente Municipal señaló que estas acciones forman parte del compromiso de su administración de impulsar el desarrollo integral de Saltillo, con atención tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales.

Asimismo, destacó que el Gobierno Municipal impulsa diversos programas en beneficio de las familias del campo, entre los que se encuentran el Programa Municipal de Barbecho, Semilla Forrajera, Fertilizantes Municipales, Calidad Genética (sementales), Sanidad Animal, el Programa Municipal para el Abasto de Agua y Apoyos Municipales al Campo, con el propósito de fortalecer las actividades productivas y contribuir al bienestar de sus habitantes.

Detalles confirmados

Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, informó que, como parte de las visitas a las 106 comunidades rurales, personal de la dependencia lleva a cabo asambleas informativas y la firma de documentación correspondiente al Programa Municipal de Barbecho, mediante el cual se busca beneficiar a más de 2 mil 500 productores.

"Estamos recorriendo las comunidades rurales para brindar atención directa a los productores, resolver sus dudas y dar seguimiento a los trámites necesarios para acceder a los apoyos. La indicación es mantener una comunicación cercana con las familias del campo y atender oportunamente sus necesidades", señaló.

Impacto en la comunidad

Fuentes Aguirre destacó que el trabajo en territorio permite conocer de primera mano las inquietudes de los habitantes, facilitar el acceso a los programas municipales y fortalecer la coordinación con las comunidades para impulsar las actividades agrícolas.

Finalmente, reiteró que la Dirección de Desarrollo Rural continuará con los recorridos y la atención directa en las 106 comunidades rurales de Saltillo, a fin de dar seguimiento a las solicitudes de sus habitantes y contribuir al desarrollo del campo y al bienestar de las familias que dependen de esta actividad.