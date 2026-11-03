Más de 45 mil personas visitan panteones de Saltillo en Día de Muertos

SALTILLO, COAH.- Más de 45 mil personas visitaron los tres panteones municipales de Saltillo durante las celebraciones del Día de Muertos, en una jornada marcada por la llegada de familias que acudieron a limpiar tumbas, colocar flores y recordar a sus seres queridos.

Los cementerios Santiago y San Esteban, así como el del Santo Cristo, destacaron por la afluencia de visitantes, quienes aprovecharon el día de descanso para mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de México.

El cempasúchil, con sus característicos tonos naranja y amarillo, predominó entre los arreglos florales colocados sobre las lápidas. A la celebración también se sumaron las canciones reproducidas en bocinas y las interpretaciones de grupos norteños contratados por algunas familias para acompañar el recuerdo de sus difuntos.

Entre fotografías, flores y música, los visitantes permanecieron junto a las tumbas de sus familiares, en una jornada que convirtió a los camposantos en espacios de convivencia y homenaje.

La seguridad durante las celebraciones

Para atender la afluencia, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó elementos de Tránsito, Policía Municipal y Grupo de Reacción Sureste en cinco cementerios: Santiago, San Esteban, Santo Cristo, Los Pinos y Jardines del Arcángel.

El operativo tuvo como objetivo facilitar el desplazamiento de los peatones, prevenir accidentes y mantener el orden durante las visitas.

Modificaciones en la circulación

También se implementaron modificaciones a la circulación en distintos sectores. En el Panteón de Santiago, ubicado sobre la calzada Francisco I. Madero, se restringió el tránsito vehicular debido a la instalación de puestos comerciales y la concentración de visitantes.

En las inmediaciones del Panteón San Esteban se contemplaron restricciones sobre la calle Fernando Proal, mientras que en el sector del Cerro del Pueblo se establecieron accesos controlados.

Por su parte, los panteones municipales Dolores, San Esteban y La Paz establecieron un horario especial de atención de las 8:00 a las 20:00 horas.

De esta manera, las familias saltillenses acudieron a los cementerios para recordar a quienes fallecieron y mantener presentes sus historias a través de una tradición que reúne generaciones.