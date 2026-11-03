Suben 12% rentas y cae venta de casas en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El mercado inmobiliario de Saltillo registra un aumento aproximado del 12 por ciento en los precios de renta de vivienda, mientras que la comercialización de propiedades presenta una disminución cercana al 3 por ciento, principalmente en inmuebles de mayor valor.

¿Qué factores influyen en el mercado inmobiliario?

Eduardo Aldape, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Inmobiliarios de Saltillo, atribuyó este comportamiento a la incertidumbre económica y a las dificultades que enfrentan los compradores para obtener financiamiento. Explicó que algunas casas con precios de entre 6.8 y 7 millones de pesos pueden permanecer hasta cuatro meses en el mercado sin concretar una operación, debido a las condiciones actuales de compra.

¿Cómo se comporta el mercado de propiedades de menor costo?

En contraste, las propiedades de menor costo conservan mayor movimiento, particularmente en colonias del oriente y sur de la ciudad, donde es posible encontrar viviendas usadas desde los 700 mil hasta los 800 mil pesos. No obstante, advirtió que quienes consideran adquirir este tipo de inmuebles deben revisar su antigüedad y estado físico, además de contemplar posibles inversiones para reparaciones y remodelaciones.

La situación es más complicada para quienes buscan una vivienda nueva, debido a que sus precios suelen ser más elevados y representan una barrera para trabajadores cuyos ingresos mensuales son inferiores a los 10 mil pesos. Ante las dificultades para adquirir una propiedad, algunas familias han recurrido al arrendamiento. Actualmente, una casa de dos recámaras puede alcanzar una renta mensual de aproximadamente 17 mil pesos, mientras que las de tres habitaciones se ubican entre los 21 mil y 22 mil pesos.

¿Qué alternativas existen para adquirir vivienda?

Como alternativa para acceder a una vivienda propia, Aldape destacó el uso combinado de créditos hipotecarios, principalmente entre parejas, quienes pueden sumar su capacidad de financiamiento para adquirir inmuebles con valores de entre 1.8 y 3 millones de pesos. Indicó que esta modalidad ha ganado aceptación entre los compradores, pues anteriormente predominaba la intención de utilizar un solo crédito, mientras que ahora las parejas buscan unir sus financiamientos para alcanzar propiedades de mayor valor.

Sobre los factores que determinan el costo de los inmuebles, señaló que la ubicación, el precio del suelo y las expectativas de crecimiento económico tienen una influencia directa. Sin embargo, también existen propietarios que incrementan sus pretensiones de venta ante anuncios de posibles inversiones empresariales, sin que necesariamente correspondan a las condiciones reales del mercado.

En este contexto, las viviendas del norte de Saltillo mantienen los precios más elevados, mientras que quienes buscan alternativas más accesibles deben ampliar su búsqueda hacia otros sectores de la ciudad.