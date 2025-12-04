Saltillo invita a aprovechar estímulos fiscales para contribuciones

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a aprovechar los estímulos fiscales que se mantienen vigentes y de esta manera ponerse al corriente con sus contribuciones.

Informó que se cuenta con el cobro de 1 peso por concepto de recargos por año generados por el Impuesto Predial y por el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles.

Este estímulo aplica también para el Impuesto sobre Espectáculos, Impuesto sobre Ejercicio de Actividades Mercantiles, Recolección de Basura, Mercados, Servicio de Tránsito y en las Sanciones Administrativas y Fiscales.

Asimismo, se mantiene el cobro de 1 peso por concepto de recargos por año en los Servicios de Saneamiento de Aguas Residuales, por la Expedición de Licencias y/o Refrendos para la Colocación y Uso de Anuncios y Carteles Publicitarios y por los provenientes de la Ocupación de las Vías Públicas.

El Ayuntamiento de Saltillo informó que se cuenta con un 75 por ciento en recargos por año generados por conceptos relativos a Establecimientos que Expendan Bebidas Alcohólicas.

Los estímulos vigentes fueron aprobados por las y los integrantes del Cabildo de Saltillo en beneficio de las y los ciudadanos.

¿Qué estímulos fiscales están vigentes en Saltillo?

Quienes deseen realizar el pago pueden hacerlo en las cajas de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas; en Desarrollo Urbano, en la Unidad Administrativa, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas.

También se puede realizar en el Mercado Juárez de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas; en la Central de Autobuses de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas; así como en Soriana San Isidro y Plaza Patio, ambos con horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas.