Pelea en fiesta deja herido a adolescente en Saltillo

SALTILLO, Coah. - Un adolescente de 17 años resultó herido de bala durante una fiesta en honor a San Judas Tadeo, celebrada en un domicilio de la colonia Bellavista, en Saltillo, durante la madrugada de este jueves.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Ayuntamiento, donde presuntamente se desató una pelea entre dos jóvenes. En medio del altercado, uno de ellos habría sacado un arma de fuego y disparado contra David Alexander, para después huir.

El adolescente sufrió una lesión en el antebrazo derecho, por lo que fue trasladado al Hospital General de Saltillo, donde su estado de salud fue reportado como estable.

La Fiscalía General del Estado ya investiga la agresión para esclarecer lo ocurrido y localizar al presunto responsable.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la identidad del agresor ni se ha informado de alguna detención; sin embargo, la búsqueda del probable responsable continúa por parte de las autoridades de la FGE.