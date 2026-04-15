Decomisan 116 armas de fuego en operativo histórico en Piedras Negras

SALTILLO, COAH.- El titular de la Fiscalía General de Estado, Federico Fernández Montañez, detalló que el decomiso de 116 armas de fuego que se realizó en Piedras Negras puede ser catalogado como histórico, además de que la investigación atrajo a agencias de investigación de Estados Unidos para trabajar en conjunto y darle seguimiento al caso.

“Se trata del resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, con lo que logramos el aseguramiento de un importante arsenal en el municipio de Piedras Negras”, señaló.

Fernández Montañez reiteró que el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia tanto de campo como de gabinete que se venían desarrollando desde tiempo atrás.

Con base en estos análisis, se obtuvo una orden de cateo para intervenir un inmueble, donde participaron de manera conjunta elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal y la Fiscalía del Estado.

Durante la intervención se aseguraron un total de 116 armas de fuego, de las cuales 60 son largas y 56 cortas, además de cartuchos útiles. Tras el decomiso, la carpeta de investigación fue atraída por la FGR, conforme a los protocolos establecidos.

El Fiscal añadió que personal de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Terrorismo y Tráfico de Armas se trasladó a Coahuila para dar seguimiento a las investigaciones.

Las primeras líneas apuntan a que el armamento tendría como posible destino el estado de Michoacán, mientras que su ingreso al país habría ocurrido por la frontera norte.

En este contexto, también se estableció contacto con al menos dos agencias de seguridad de Estados Unidos, con el objetivo de rastrear la procedencia de las armas.

Federico Fernández Montañez destacó que este decomiso representa uno de los aseguramientos más relevantes de los últimos años en la entidad, subrayando que no se tenía registro reciente de un operativo con un volumen similar.

De igual manera, aseguró que la estrategia de seguridad vigente, señalando que este tipo de resultados son evidencia de un “blindaje” efectivo, basado en inteligencia y coordinación, que permite detectar y frenar el ingreso y traslado de armamento ilegal.

“En un trabajo coordinado la Fiscalía General del Estado de Coahuila con la Policía Estatal y fuerzas federales impidieron que 116 armas llegaran a manos de posibles grupos de la delincuencia organizada que operan en el país”, dijo.

Con trabajo de inteligencia mediante la información obtenida de un reporte elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila mediante un cateo en la colonia CROC I, del municipio de Piedras Negras autorizado por el juez de control aseguró 60 armas largas y 56 cortas.

Las armas aseguradas tenían como posible destino el Estado de Michoacán y llegaron a Coahuila probablemente por la frontera con los Estados Unidos de América.

Finalmente, informó que las armas serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, quien atraerá la carpeta de investigación.