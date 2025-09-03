Planta tratadora de aguas residuales en Saltillo analiza su futuro

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz informó que el Municipio ya analiza las alternativas para definir el futuro de la planta tratadora de aguas residuales, la cual representa un gasto operativo anual superior a los 50 millones de pesos.

Aclaró que su administración no contratará deuda para modernizar la infraestructura, ya que se requieren cientos de millones de pesos.

“Lo que buscamos es que la planta funcione de manera eficiente y con el menor costo posible. El reto es definir un esquema que opere bien en esta administración y que más adelante pueda modernizarse”, explicó.

El edil señaló que la planta recibe entre 700 y mil 150 litros por segundo, dependiendo de la temporada, por lo que mejorar la calidad del agua tratada es prioritario.

Uno de los proyectos en análisis es la venta de parte del líquido a la industria, aunque actualmente existe un convenio con el Gobierno del Estado por el uso de la llamada “línea morada”.

Díaz detalló que, tras 20 años de financiamiento con la empresa que construyó la planta, el Municipio ha erogado más de mil 200 millones de pesos en intereses. Ese compromiso concluye y representará un ahorro significativo para las arcas municipales.

“Tan solo en operación, vamos a dejar de gastar entre 50 y 55 millones de pesos al año. Ese recurso lo destinaremos a financiar las rutas troncales gratuitas del programa Aquí Vamos”, apuntó.

En cuanto al modelo de operación, el alcalde expuso tres alternativas: que el propio Municipio asuma el control, que se concesione la operación a un tercero.

“Lo importante es que el esquema sea el más eficiente y que se traduzca en beneficios tanto económicos como ambientales para Saltillo”, concluyó.