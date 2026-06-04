Facultad de Jurisprudencia UAdeC recibe denuncia contra docente

Saltillo, Coahuila.- El Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) recibió una denuncia formal en contra del docente Óscar Nájera Davis, a quien se le atribuyen presuntas violaciones al Reglamento de Ética y Conducta de la institución derivadas de su participación en convivios organizados por estudiantes.

La queja fue promovida por el profesor provisional José Ramón Oceguera Rodríguez, quien además solicitó que se analice la aplicación de medidas cautelares mientras se desarrolla el procedimiento interno correspondiente.

De acuerdo con el documento presentado, los señalamientos están relacionados con diversos eventos sociales realizados durante mayo, en los que presuntamente participaron alumnos de la Facultad de Jurisprudencia y donde habría existido consumo de bebidas alcohólicas.

Entre los hechos expuestos se encuentra la denominada "Noche del Búho", celebrada el 14 de mayo en Arteaga. Según la denuncia, durante ese encuentro el docente habría distribuido bebidas alcohólicas entre estudiantes y posteriormente participado en una reunión posterior donde continuó la convivencia.

Asimismo, se hace referencia a otro evento efectuado el 21 de mayo en una palapa ubicada al norte de Saltillo, conocido como "Juevecito de Juris", donde presuntamente también hubo suministro de alcohol a estudiantes y apoyo económico para la realización del convivio.

El promovente sostiene que estas conductas podrían contravenir diversas disposiciones universitarias relacionadas con la ética profesional, el ejemplo que deben mantener los docentes y la prohibición de participar en reuniones estudiantiles donde exista consumo de alcohol.

Como parte de las pruebas aportadas al expediente se incluyen testimonios de alumnos, videos, publicaciones difundidas en redes sociales y material periodístico relacionado con los hechos denunciados.

La denuncia fue recibida formalmente por la secretaria exoficio del Consejo Directivo, Ana Marcela Lombell de Valle, por lo que ahora corresponderá a las instancias universitarias determinar la procedencia de la investigación y, en su caso, las sanciones que pudieran derivarse.

Dentro de la solicitud presentada se pide que, una vez agotado el proceso interno y de acreditarse las conductas señaladas, se valore la aplicación de la sanción más severa contemplada en la normativa universitaria, consistente en la separación definitiva del docente de la institución.