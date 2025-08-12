Programas de Incentivos Municipales al Campo fortalecen zona rural en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Actualmente el Ayuntamiento de Saltillo implementa programas en beneficio de la zona rural como el de los Incentivos Municipales al Campo, Semilla Forrajera, Huertos y Fertilizantes, mismos que se han potencializado con las lluvias registradas en la región durante los últimos meses.

Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural, mencionó que con el respaldo del alcalde Javier Díaz González se beneficia alrededor de 2 mil 500 productores con el programa de Incentivos Municipales al Campo en el que se apoyan actividades como barbecho, rastra, subsuelo y/o siembra en 7 mil 500 hectáreas.

Asimismo, informó que en conjunto con el Gobierno del Estado se entregaron 40 toneladas de sorgo forrajero para beneficiar aproximadamente 2 mil hectáreas, cuya cosecha se convierte en su mayoría en alimento para el ganado.

"Ahorita ya podemos estar hablando que esperamos buen forraje de sorgo y a finales del mes de agosto haremos también entrega de avena", destacó el director de Desarrollo Rural.

Diego Fuentes Aguirre señaló que se cuenta además con el programa de Huertos Municipales en el que se entregaron 13 variedades de semillas que incluyen hortalizas y algunas plantas aromáticas y medicinales para la germinación y establecimiento de 500 huertos familiares.

Refirió que a través del programa de Fertilizantes Municipales se distribuyeron más de 5 mil litros de fertilizantes líquidos a productores con enfoque comercial que se cultivan principalmente bajo condiciones de riego, beneficiando a más de 500 hectáreas cuyos principales cultivos son de alfalfa, chiles y tomatillo.

"Con las lluvias que se han presentado en la región durante los últimos meses se aprovechan muy bien estos programas, las cuales han sido de gran ayuda para el campo saltillense", destacó Diego Fuentes Aguirre.