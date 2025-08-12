Reforestación y Recarpeteo: Mejoras en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno de Saltillo, a cargo del alcalde Javier Díaz González y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, intensifica sus trabajos de rehabilitación del pavimento de las vialidades principales, así como al interior de colonias y barrios en los distintos sectores de la ciudad.

Como parte de la estrategia para mejorar la movilidad y la seguridad vial para peatones y automovilistas, el Ayuntamiento de Saltillo refuerza sus labores de recarpeteo en la colonia Alpes a través de su programa "Aquí Andamos".

En este punto, maquinaria pesada y personal trabajan en la compactación de terreno y recarpeteo de la calle Mariano Abasolo, entre las calles Francisco Márquez y Libertad, esto luego de que el pavimento sufriera afectaciones tras las fuertes precipitaciones ocurridas en semanas pasadas.

De manera paralela, por instrucción del alcalde Javier Díaz, el Ayuntamiento de Saltillo trabaja en el recarpeteo del bulevar José María Rodríguez, al norte de la ciudad.

En este lugar, a través de maquinaria pesada se rehabilita completamente la carpeta asfáltica en el tramo que comprende del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño a la calle Paseo de los Claveles, del Residencial San Patricio.

En cuanto a los trabajos al interior de las colonias y con el objetivo de ofrecer mayor seguridad a las y los vecinos del sector poniente de la ciudad, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizó acciones de bacheo en las calles Pirul y Fresnos, de la Colonia del Valle.

Saltillo con espacios verdes y vivos

Entre las diversas acciones municipales, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable continúa sus trabajos de reforestación en espacios públicos de la ciudad.

A través del programa "Aquí Andamos", el Gobierno de Saltillo reforestó el camellón central del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en el tramo que comprende los bulevares Moctezuma y Jesús Valdés Sánchez.

En este lugar, brigadas municipales sembraron 37 pinos de la especie Eldarica, que complementan las acciones de reforestación en este mismo bulevar, en el que en días anteriores se sembraron palmas de la especie Washingtonia.

Además de diferentes acciones en plazas públicas, áreas verdes municipales, y vialidades principales de los sectores sur, poniente, oriente, norte y Distrito Centro de Saltillo.

Disfrutan vecinos espacios dignos

En el tema de espacios seguros y dignos, cuadrillas municipales trabajaron para retirar las ramas y troncos de un árbol que fue afectado por las recientes lluvias en la ciudad.

Vecinos del fraccionamiento San Lorenzo agradecieron las acciones del personal municipal, quienes acudieron a la plaza principal de este conjunto habitacional, ubicada entre las calles Paseo de los Pinos y Paseo de los Nogales, al sur de Saltillo.

Además, en respuesta a los reportes presentados a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08, el Gobierno de Saltillo intervino plazas públicas y áreas verdes municipales en la localidad.

Al oriente de la ciudad y con la finalidad de que familias enteras puedan disfrutar de la convivencia familiar, brigadas de "Aquí Andamos" realizaron acciones de deshierbe y limpieza de la basura acumulada en las áreas verdes que se encuentran alrededor del Centro Comunitario Oceanía, entre la calle Australia y el bulevar Oceanía.