Saltillo actualiza su Plan Director de Desarrollo Urbano

SALTILLO, COAHUILA.- Ante el dinamismo económico y el aumento en la demanda de vivienda, el municipio de Saltillo estudia la posibilidad de actualizar su Plan Director de Desarrollo Urbano, documento que actualmente rige la planeación de la ciudad y que fue aprobado en 2020 con una proyección de desarrollo a 40 años.

La directora de Desarrollo Urbano municipal, Nayeli Castro, informó que la administración local contempla revisar el instrumento durante el actual periodo de gobierno, aunque aún no se define si el proceso iniciará este mismo año o en el siguiente.

Importancia de la revisión del Plan Director

La funcionaria explicó que la revisión permitiría analizar cómo ha evolucionado el crecimiento urbano, habitacional e industrial de la ciudad, con el fin de asegurar que la expansión se realice de manera ordenada y con la infraestructura necesaria para sostenerla. Uno de los pilares del plan vigente es la redensificación urbana, una estrategia orientada a aprovechar espacios disponibles dentro del perímetro urbano antes de continuar con la expansión de la mancha urbana hacia zonas periféricas.

Castro señaló que el crecimiento horizontal implica un alto costo para el municipio, ya que obliga a extender servicios básicos como agua potable, drenaje y vialidades a áreas cada vez más alejadas del centro urbano. En este contexto, el plan contempla fomentar desarrollos de vivienda vertical, como edificios de departamentos, siempre que cumplan con la normatividad municipal y cuenten con la infraestructura adecuada para garantizar la calidad de vida de los residentes.

Identificación de terrenos subutilizados

Como parte de esta estrategia, el municipio ha identificado diversos terrenos baldíos o subutilizados dentro de la ciudad, conocidos como "lunares urbanos", que podrían destinarse a nuevos proyectos habitacionales. Estos espacios se ubican en distintos puntos de Saltillo, aunque las áreas con mayor potencial se concentran principalmente en el norte y sur de la ciudad.

Otro elemento que impulsa la revisión del plan es el crecimiento industrial que registra la región sureste de Coahuila. Municipios cercanos como Ramos Arizpe han consolidado su perfil manufacturero, mientras que Saltillo mantiene una actividad relevante en zonas como el área industrial de Derramadero. La llegada de nuevas empresas y la expansión de parques industriales continúan generando demanda de vivienda, servicios y proyectos complementarios. Por ello, el municipio busca analizar con mayor detalle el desarrollo futuro de estas zonas, considerando también la necesidad de infraestructura hotelera y habitacional para trabajadores, proveedores y visitantes.

50a El municipio de Saltillo analiza actualizar su Plan Director de Desarrollo Urbano para adaptarlo al crecimiento industrial y poblacional de la región.