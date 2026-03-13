Tesorera de Saltillo Promueve Pagos del Predial en Línea

SALTILLO, COAHUILA.- La tesorera del Gobierno Municipal de Saltillo, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó que gracias a las gestiones del alcalde Javier Díaz González existen varias alternativas para el pago del predial en línea, modalidad que cada vez es más aprovechada por parte de las y los contribuyentes.

La funcionaria municipal estimó que de las operaciones de pago de predial que se realizaron durante los primeros dos meses del año, cerca del 25 por ciento se hizo vía remota.

"Invitamos a la ciudadanía para que aproveche y, si aún no lo hace, pague su predial desde la comodidad de su casa aprovechando las diferentes opciones que se tienen. Les recordamos que en el mes de marzo se ofrece un 5 por ciento de descuento", afirmó Álvarez Cuéllar.

Opciones para el pago del predial en línea

La primera opción es ingresar al portal www.saltillo.gob.mx, en donde solo hay que ingresar la clave catastral para desplegar el estado de cuenta; ahí se puede pagar vía electrónica o bien imprimir el documento para acudir a instituciones bancarias o tiendas de conveniencia.

También se puede acceder al portal www.saltillofacil.gob.mx, en donde es posible realizar diversos trámites y, entre ellos, el pago del impuesto predial, el cual se puede consultar con la clave catastral o la dirección de la propiedad.

Otra opción es ingresar a la página https://visor.saltillo.gob.mx/, que es una plataforma web interactiva con más de 200 capas de información; aquí solo es necesario dar clic en el botón de capas y seleccionar la opción de pago de predial.

Asimismo, es posible emitir el pago a través del Chat Bot del Municipio de Saltillo en el WhatsApp 844-160-08-08, seleccionando la opción 1, "Consulta de adeudo y pago predial", escribiendo la clave catastral y el nombre completo.

Beneficios de pagar el predial en marzo

Finalmente, la tesorera municipal afirmó que al hacer el pago durante el mes de marzo en cualquiera de las opciones anteriores se genera de manera automática el boleto para participar en la rifa de 50 premios de 10 mil pesos en efectivo cada uno.